Kanadoje dėl miškų gaisrų evakavosi dešimtys tūkstančių žmonių

Beveik 40 tūkst. kanadiečių paliko savo namus dėl didžiulių miškų gaisrų keliamos grėsmė, o Britų Kolumbijoje vykdoma didžiausia evakuacija per šios provincijos istoriją, pirmadienį pranešė pareigūnai.

Kovoti su liepsnomis vakarinėje provincijoje Kanada pasiuntė tūkstančius ugniagesių ir šimtus lėktuvų iš visos šalies. Į pagalbą taip pat atvyks ugniagesių iš Australijos, sakė viešojo saugumo ministras Ralphas Goodale`as.

Pasak jo, iki šiol savo namus buvo priversti palikti 39 tūkst. žmonių. Ministras pabrėžė, kad šios nepaprastosios priemonės yra „didžiausia evakuacija per Britų Kolumbijos istoriją“.

„Norėčiau pažymėti, kad laukiame mažiausiai 50 miškų ugniagesių, atvyksiančių iš Australijos per porą artimiausių dienų. Ir jeigu reikės papildomų išteklių iš kitų pasaulio vietų, galėsime pasinaudoti ir jais“, – sakė R. Goodale`as.

Labiausiai gaisrų paveiktos Britų Kolumbijos pietinėje ir vidurio dalyje ilgai laikėsi karšti ir sausi orai, todėl pastarąsias 10 dienų šioje miškingoje provincijoje paskelbtas didelis gaisrų pavojus.

Praeitos savaitės pabaigoje pareigūnai vylėsi, kad gaisrus jau pavyko suvaldyti, bet jie vėl atsinaujino savaitgalį, kurstomi stiprių vėjų, žaibams padegus miškus keliose naujose vietose.

Dideli gaisrai taip pat niokoja miškus Kalifornijoje. Sekmadienį netoli Josemičių nacionalinio parko įsiplieskė vadinamasis Detvilerio gaisras, išdeginęs 2 870 hektarų, nurodė valstijos ugniagesių tarnyba „Cal Fire“.

Britų Kolumbijoje gaisrų pavojus buvo paskelbtas apie 50 miestų ir miestelių, todėl gyventojams teko palikti savo namus. Kol kas nežinoma, ar jie galės greitai sugrįžti.

Šeštadienį 11 tūkst. Viljams Leiko miesto gyventojų buvo priversti išvykti ir naktį kelias valandas praleido įstrigę eismo spūstyse vieninteliame dar atvirame evakuacijos kelyje, iš abiejų pusių liepsnojant gaisrams.

Keliolika miestelių įkūrė evakuacijos centrus pabėgusiems nuo stichijos ir aprūpina žmones sudedamosiomis lovelėmis bei maistu. Vis dėlto kai kurie miestai, tarp jų Kamlupsas ir Prins Džordžas jau nebesusidoroja su kiekvieną dieną atvykstančių žmonių antplūdžiu.

Pavojus Uoliniuose kalnuose

Apie 3 tūkst. ugniagesių iš visos Kanados kartu su 200 sraigtasparnių ir ugniagesių lėktuvų kovoja su daugiau kaip 150 gaisrų Britų Kolumbijoje. Kai kurie jų vis dar nėra suvaldyti.

Šeštadienį sudužo vienas ugniagesių sraigtasparnis, o jo pilotas, vienintelis šiuo orlaiviu skridęs žmogus, gydomas ligoninėje.

Nuo balandžio provincijoje įsiplieskė 1 657 gaisrai, išdeginę 188,8 tūkst. kv. kilometrų miškų.

Kai kurie didžiausi gaisrai, tarp jų liepsnojantis netoli Aškrofto miestelio, nuniokojo dešimtis tūkstančių hektarų.

Ugnis taip pat kelia pavojų teritorijoms ryčiau esančiuose Uoliniuose kalnuose, kur yra vieni svarbiausių Kanados nacionalinių parkų – pavyzdžiui, Banfo gamtos draustinis.

Dalis šio parko, kasmet aplankomo beveik 4 mln. turistų, pirmadienį buvo uždaryta, naujiems gaisrams sukėlus pavojų aplinkinėms teritorijoms.

Kanados parkų tarnyba taip pat uždarė dalį kaimyninio Kutenėjaus nacionalinio parko.

Gaisrai įsiplieskė per patį turizmo sezono įkarštį. Be to, Kanada tikisi papildomo atvykėlių antplūdžio, šaliai mininti 150-ąsias nepriklausomybės nuo Didžiosios Britanijos metines, kai šalies nacionalinius parkus bus galima lankyti nemokamai.