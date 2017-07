JT pasiuntinys giria Sirijos taikos derybose pasiektą nedidelę pažangą

Jungtinių Tautų pasiuntinys Sirijai Staffanas de Mistura penktadienį, pasibaigus stringančių taikos derybų vėliausiam ratui, gyrė „nuoseklią pažangą“ ir sužadino viltis, kad artimiausiu laiku gali būti susitarta dėl tiesioginių derybų tarp sukilėlių ir Damasko režimo.

S. de Mistura sakė žurnalistams Ženevoje sakė planuojantis sušaukti 8-ąjį derybų ratą rugsėjo pradžioje ir nurodęs visoms šalims, įskaitant režimą, būti pasiruošusioms spręsti opiausią politinio pereinamojo proceso klausimą.



Pagrindinis opozicijos Aukštasis derybų komitetas (HNC) sako, kad politinis perėjimas neatsiejamas nuo Sirijos prezidento Basharo al Assado pasitraukimo.



B. al Assado delegacija, vadovaujama Sirijos ambasadoriaus prie JT Basharo al Jaafari, savo ruožtu pareiškė, kad prezidento likimas nesvarstytinas.



S. de Mistura sakė nematantis jokių ženklų, kad režimas linkęs kalbėti apie naujos vyriausybės suformavimą, bet išreiškė viltį, kad tarptautinis spaudimas šią poziciją gali padėti pakeisti.



Žingsniai į priekį?



„Kaip ir tikėjomės, padarėme nuoseklią pažangą. Proveržio nebuvo, (bet) niekas nepasitraukė“, – aiškino diplomatas, vaizdo ryšiu informavęs JT Saugumo Tarybą apie 7-ojo derybų etapo rezultatus.



Be HNC, Jungtinių Tautų pasiuntinys susitikinėjo su dviem kitomis opozicijos grupėmis, žinomomis kaip Maskvos ir Kairo platformos. Jos laikomos palankesnėmis B. al Assadui.



S. de Mistura nori sujungti šias tris opozicijos stovyklas prieš imantis pastangų organizuoti tiesiogines derybas tarp vyriausybės ir bendros opozicijos delegacijos.



Opozicijos grupių požiūriai suartėjo, buvo sukurtas naujas pasitikėjimo lygmuo ir susitarta dėl kito susitikimo vėliau šį mėnesį, sakė St.de Mistura.



Gali būti, kad ši pažanga leis „visom šalims susėsti tame pačiame kambaryje ir pradėti kalbėtis apie esmę“, pridūrė jis ir paaiškino, kad spaus rugsėjį surengti tiesiogines derybas tarp režimo ir opozicijos.



Įprasti pareiškimai



Tiek režimo atstovai, tiek HNC penktadienį prieš išvykdami iš Šveicarijos išsakė jau įprastais tapusių pareiškimų.



B. al Jaafari sakė, kad jo komanda per šį etapą buvo susitelkusi į „kovą su terorizmu“ ir „technines, teisines ir konstitucines“ diskusijas.



HNC argumentuoja, kad režimas terorizmo klausimą pabrėžia tesiekdamas nukreipti dėmesį nuo B. al Assado ateities. Režimo pastangos, kad prezidentas liktų valdžioje, yra didelė kliūtis bet kokiam potencialiam susitarimui.



Per derybas Ženevoje dėmesys buvo sutelktas į keturis vadinamuosius krepšelius: naują konstituciją, valdymo klausimus, rinkimus ir kovą su terorizmu.



Pirmieji trys „krepšeliai“ buvo suformuluoti JT Saugumo tarybos, o kova su terorizmu buvo įtraukta reikalaujant režimui.



HNC dar kartą pasmerkė Damasko režimą stabdant šį procesą.



„Kalbėkime atvirai: Sirijos režimas iki šiol atsisakinėja bet kokių įsipareigojimų, diskusijų arba derybų“, – žurnalistams sakė HNC delegacijos vadovas Nasras al Hariri.

S. de Mistura. Reuters/Scanpix nuotr.



„Kontaktinė grupė“



S. de Mistura nuolat pabrėždavo, kad įtaką Sirijai galinčių daryti šalių spaudimas yra gyvybiškai svarbus siekiant susitarti, kad būtų užbaigtas jau ilgiau kaip šešerius metus vykstantis karas, pareikalavęs jau per 320 tūkst. žmonių gyvybių.



Jis gyrė Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono naują iniciatyvą įkurti „kontaktinę grupę“, kurią sudarytų nuolatinės Saugumo Tarybos narės ir regiono galybės, tokios kaip sukilėlius remianti Turkija ir režimo šalininkas Iranas.



E. Macronas šį pasiūlymą išdėstė ketvirtadienį Paryžiuje susitikęs su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, žurnalistams Niujorke sakė Prancūzijos ambasadorius prie JT Francois Delattre`as.



Pasak F. Delattre`o, ši grupė siektų „skatinti reikalingą požiūrį tarp penkių nuolatinių Saugumo Tarybos narių ir regioninių žaidėjų, kuris yra reikalingas“.



S. de Mistura palaikė šias pastangas ir sakė susisiekęs su E. Macrono komanda bei esąs tikras, kad kontaktinė grupė padėtų skatinti JT pastangas užtikrinti taiką, net jeigu dėl jos formato dar nėra nuspręsta.