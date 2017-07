D. Trumpas sako su E. Macronu kalbėjęs apie prekybą ir kariuomenę

Socialiniame tinkle „Twitter“ D. Tumpas parašė, kad jie „šauniai pasikalbėjo“ prekybos, kariuomenės ir saugumo klausimais.

Kartu su E. Macronu paminėjęs Prancūzijos nacionalinę šventę ir pažiūrėjęs karinį paradą D. Trumpas išvyko iš Prancūzijos. Jo vardu Baltųjų rūmų paskelbtame pareiškime sakoma, kad Prancūzija prisidėjo prie JAV nepriklausomybės iškovojimo, ir abi šalys dabar yra vieningesnės nei kada nors anksčiau.

Pasak D. Trumpo, jos dirba kartu, siekdamos sunaikinti teroristines organizacijos ir dirbs kartu, siekdamos „likviduoti jų saugaus prieglobsčio zonas, užbaigti jų finansavimą ir sunaikinti jų ideologiją“.

„Amerika ir Prancūzija niekada nebus nugalėtos arba išskirtos“, – pridūrė jis.

Great conversations with President @EmmanuelMacron and his representatives on trade, military and security.