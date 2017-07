J. Carteris hospitalizuotas Kanadoje netekęs daug skysčių

Buvęs JAV prezidentas Jimmy Carteris buvo paguldytas į vieną Kanados ligoninę, kai neteko daug skysčių dalyvaudamas labdaros projekto „Habitat for Humanity“ namų statybose, pranešė jo įkurtas Carterio centras.

Televizija CBC nurodė, kad per labdaros renginį Vinipege 92 metų buvęs lyderis atrodė išsekęs ir, atrodo, nualpo.



„Buvęs JAV prezidentas Jimmy Carteris šįryt neteko daug skysčių dirbdamas „Habitat for Humanity“ statybvietėje Vinipege, Manitobos (provincijoje) Kanadoje“, – sakoma Carterio centro pranešime.



„Dėl visa pikta jis buvo nuvežtas į Šv. Bonifaco bendrąją ligoninę, kad būtų atkurtas (organizmo) skysčių lygis. Ponia Carter yra su juo“, – nurodoma pranešime.



39-ajam JAV prezidentui J. Carteriui, valstybės vadovo poste dirbusiam 1977–1981 metais, anksčiau sirgo vėžiu, o 2015-aisiais jam buvo atlikta operaciją ir pašalinta nedidelė dalis kepenų audinio.



Kartu su žmona Rosalynn jis šią savaitę Kanadoje padėjo „Habitat for Humanity“ projektui, siekiančiam pastatyti šalyje 150 namų, minint šalies oficialios nepriklausomybės nuo Didžiosios Britanijos 150-ąsias metines. Dauguma namų pagal šį projektą statomi Edmontono ir Vinipego miestuose.



„Prezidentas Carteris visą savaitę sunkiai dirbo. Jis neteko daug skysčių dirbdamas kaitrioje saulėje ir buvo išvežtas stebėti. Jis ragina visus gerti daug skysčių ir toliau statyti“, – sakoma „Habitat for Humanity“ pranešime.