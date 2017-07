Kritikuoja Kiniją, kad neleido disidento Liu Xiaobo gydytis užsienyje

61-erių aktyvistas vos prieš mėnesį buvo paleistas iš kalėjimo, paskelbus, kad serga kepenų vėžiu.

Nobelio komitetas, kuris Liu Xiaobo 2010-aisiais skyrė Taikos premiją, teigia, kad Pekinas turi prisiimti atsakomybę už disidento mirtį.

Dabar raginama išlaisvinti aktyvisto žmoną poetę, kuri laikoma namų arešte. Nors šalies valdžia susilaiko nuo komentarų, vienas valstybinis Kinijos laikraštis Vakarus apkaltino politikuojant dėl šio atvejo.

China under pressure to free widow of Nobel laureate Liu Xiaobo | Hong Kong Free Press HKFP https://t.co/GTWJUlEhgF