Prancūzai švenčia Bastilijos paėmimo dieną

D. Trumpas į Paryžių atvyko dalyvauti Prancūzijos Nacionalinės šventės iškilmėse, taip pat – paminėti Jungtinių Valstijų įsitraukimo į Pirmąjį pasaulinį karą šimtąsias metines.

Abiejų šalių vadovai penktadienio rytą tribūnoje greta vienas kito stebės karinį paradą, tradiciškai vyksiantį Eliziejaus laukuose. Šiemet jame dalyvaus ir Jungtinių Valstijų pajėgos.

Getting rdy to leave for France @ the invitation of President Macron to celebrate & honor Bastille Day and 100yrs since U.S. entry into WWI.