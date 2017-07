Europos Komisijos pirmininkas ragina Ukrainą kovoti su korupcija

Europos Komisijos pirmininkas ragina Ukrainos valdžią labiau kovoti su korupcija. Būtent ją Jean-Claude`as Junckeris įvardija kaip didžiausią šalies problemą.

Europos Sąjungos ir Ukrainos lyderių susitikime dar kartą pabrėžta, kad bendrija pripažįsta europinius Kijevo siekius, tačiau pirmą kartą nepriimtas joks bendras pareiškimas.

Neoficialiai pranešama, kad Kijevas norėjo, jog jame būtų užsiminta apie narystės bendrijoje perspektyvas. Tačiau tam esą priešinosi Nyderlandai, kurie referendume atmetė asociacijos sutartį ir po to jai pritarė tik su išlygomis, tarp kurių, kad sutartis nesuteikia narystės garantijų.

Asociacijos ir laisvosios prekybos sutartis visiškai įsigalios nuo rudens. Per mėnesį, kai galioja bevizis režimas Ukrainai, juo pasinaudojo daugiau nei šimtas tūkstančių ukrainiečių. Tačiau Briuselis, nors ir pripažįsta, kad per trejus metus Ukraina padarė daugiau nei per dvidešimt, ragina šalį sukurti atskirą teismą, kuris nagrinėtų korupcines bylas, nes tai viena svarbiausių priežasčių, kodėl iki šiol jai sunkiai sekasi pritraukti užsienio investuotojų.

„Dar ne viskas padaryta. Nerimą mums kelia kova su korupcija. Suprantu, kad prezidentas, parlamentas daro viską, kas įmanoma, ir yra tam tikro progreso. Tačiau kol kas situacija mūsų netenkina. Reikia dar daugiau padaryti, nes tai svarbi ir didelė problema“, – sakė Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude`as Junckeris.

„Turime dėti visas pastangas, kad europinė integracija daugiau nebūtų tik abstrakti idėja, kad ji būtų visiems artimesnė ir labiau apčiuopiama“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas Petro Porošenko.