Irako premjeras sveikina pergalę prieš „brutalumą ir terorizmą“ Mosule

Irako premjeras Haideras al Abadi pirmadienį paskelbė pergalę prieš „brutalumą ir terorizmą“ Mosule ir pranešė, kad vyriausybės pajėgos užbaigė džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) valdymą antrajame pagal dydį šalies mieste.

Stovėdamas šalia saugumo pajėgų narių, H. al Abadi pareiškė, kad Mosulo, kur IS prieš trejus metus sutriuškino Irako pajėgas, atkovojimas yra svarbus karo su džihadistais momentas.

„Mūsų pergalė šiandien yra pergalė prieš tamsą, pergalė prieš brutalumą ir terorizmą, ir aš čia šiandien skelbiu... visam pasauliui mitinės teroristų „Daesh“ (IS) valstybės pabaigą ir nesėkmę, ir žlugimą“, – iš vakarinės Mosulo dalies sakė premjeras. Jo kalbą transliavo televizija.

„Šios operacijos buvo įvykdytos irakiečių planavimu, sėkme ir įgyvendinimu“, – sakė H. al Abadi. Jis taip pat padėkojo „visoms šalims, kurios palaikė Iraką jo kare su terorizmu“.

Dešimtys saugumo pajėgų narių po jo kalbos pritariamai šaukė, šoko, mojavo vėliavomis ir ginklais.

JAV vadovaujama koalicija, remusi Mosulo puolimą ir palaikanti IS operaciją prieš šios grupuotės pagrindinę tvirtovę Sirijoje – Rakos miestą, sveikino pergalę, bet perspėjo, kad ji dar nereiškia karo su džihadistais pabaigos.

„Viena ši pergalė nepašalina (IS), dar laukia sunki kova. Vis dėlto vienos iš dviejų jos sostinių ir jų vadinamojo kalifato brangakmenio praradimas yra lemiamas smūgis, – sakė tarptautinės operacijos prieš IS vadas generolas leitenantas Stephenas Townsendas. – Dabar laikas visiems irakiečiams susivienyti ir užtikrinti, kad (IS) būtų nugalėta visoje likusioje Irako dalyje.“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas taip pat gyrė pergalę ir sakė, jog tai yra ženklas, kad IS „dienos Irake ir Sirijoje yra suskaičiuotos“.

Tačiau Mosulo atstatymas ir pagalba civiliams bus didžiulis darbas ir pagalbos organizacijos perspėja, kad Irako humanitarinė krizė toli gražu nesibaigė.

Nuniokotas senamiestis

Mosulo senamiestis buvo ypač nuniokotas, daug pastatų virtę betoniniais karkasais arba griuvėsiais. H. al Abadi sakė, kad be tolesnės kovos su IS Irako laukia ir kiti iššūkiai, tarp jų – „stabilizavimo misija ir atstatymo misija“.

Anksčiau pirmadienį Irako pajėgos dar šalino paskutinius IS pasipriešinimo Mosule židinius; džihadistų kovotojai buvo apsupti mažoje Mosulo senamiesčio dalyje. Automatais ir snaiperių šautuvais ginkluoti kariai šaudė nuo senamiesčio griuvėsių, po aviacijos smūgių virš istorinio Mosulo centro kildavo dūmų stulpai.

Štabo generolas leitenantas Sami al Aridhi, elitinės Kovos su terorizmu tarnybos aukšto rango vadas, anksčiau sakė, kad Irako pajėgos vis dar „intensyviai“ kovoja su džihadistų pajėgų likučiais, bet mūšis artėja prie pabaigos.

Po premjero kalbos S. al Aridhi sakė, kad dar reikės tęsti „paieškų ir valymo“ operacijas, bet didelio masto kovos veiksmai jau baigti.

IS per žaibišką puolimą 2014 metų viduryje užėmė dideles Irako dalis, įskaitant Mosulą, ir paskelbė „kalifatą“ Irake bei kaimyninėje Sirijoje. Ši grupuotė taikė brutalią islamo teisės interpretaciją ir įvykdė žiaurių nusikaltimų, organizavo arba įkvėpė kruvinų išpuolių Irake, Sirijoje ir užsienyje.

2014 metų viduryje JAV vadovaujama koalicija pradėjo karines operacijas prieš IS Sirijoje ir Irake: vykdė aviacijos smūgių kampaniją ir siuntė patarėjus dirbti su vietos pajėgomis.

Irako armija, policija ir specialiosios pajėgos savo kampaniją Mosului atkovoti pradėjo pernai spalį; vyriausybės pajėgų veiksmus rėmė JAV aviacija.

Sausį irakiečių pajėgos užėmė rytinę miesto dalį, o vasarį pradėjo mūšius dėl vakarinių rajonų. Tačiau kovos tapo sunkesnės, saugumo pajėgoms įžengus į tankiai apgyvendintą senamiestį vakariniame Tigro upės krante.

Ši pergalė labai daug kainavo: didelė antrojo pagal dydį Irako miesto dalis yra virtusi griuvėsiais; žuvo ar buvo sužeista tūkstančiai žmonių, beveik pusė miesto gyventojų buvo priversti palikti savo namus.

Jungtinės Tautos neseniai paskelbė, kad nuo spalio, kai prasidėjo mūšiai dėl Mosulo, savo namus turėjo palikti 920 tūkst. gyventojų. Nors kai kurie jų grįžo, didžioji dauguma tebėra pabėgėliai.

„Nėra kur grįžti“

JT pabėgėlių agentūra UNHCR nurodė, kad gali praeiti daug mėnesių, kol civiliai galės grįžti į savo namus.

„Daugeliui nėra kur grįžti dėl didelės per konfliktą padarytos žalos. Reikia atstatyti ar suremontuoti svarbiausią pagrindinę infrastruktūrą – vandentiekį, elektros tiekimo tinklus, ... mokyklas ir ligonines“, – nurodė UNHCR.

28 Irake dirbančios pagalbos organizacijos paskelbė bendrą raginimą šalims paremti atstatymą ir paprašė pareigūnų nespausti civilių grįžti.

„Liekantis nesaugumas, pagrindinių paslaugų nebuvimas, daug likusių sprogmenų... ir padaryta žala namams, įmonėms bei viešajai infrastruktūrai, įskaitant mokyklas ir ligonines – visa tai toliau trukdo grįžti“, – sakoma pareiškime, kurį pasirašė organizacijos, įskaitant „Norwegian Refugee Council“, „Oxfam“ ir „Save the Children“.

Organizacijos taip pat reiškia susirūpinimą dėl žmonių, esančių IS tebekontroliuojamose teritorijose, įskaitant Tal Afaro ir Chavidžos miestus šiaurėje ir nemažą teritoriją vakarinėje Anbaro provincijoje.

„Dėl laukiamų puolimų Chavidžoje, Tal Afare ir vakariniame Anbare, kur kaip manoma, dar yra įstrigę maždaug 150 tūkst. civilių, gyvybiškai svarbu pasimokyti iš ankstesnių puolimų“, – sakoma jų pareiškime.

IS prarado didžiąją dalį savo anksčiau kontroliuotos teritorijos. Koalicija siekia išstumti džihadistus iš jų tvirtovės Sirijoje Rakos. Ši miestą dabar puola JAV remiamos arabų ir kurdų pajėgos.