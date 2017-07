Įtariamų choleros atvejų skaičius Jemene perkopė 300 000. Tai pirmadienį Ženevoje pranešė Raudonasis Kryžius ir perspėjo, kad epidemija „tampa nekontroliuojama“. Cholera jau pareikalavo daugiau kaip 1 600 žmonių gyvybių. Organizacija „Gydytojai be sienų“ paragino teikti didesnę tarptautinę paramą kovoje su lengvai perduodama liga, praneša agentūra AFP.

„Choleros epidemija toliau nekontroliuojamai plinta“, – pareiškė Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas (IKRK). Jemene nuo 2015 metų pradžios šiitų husių sukilėliai kovoja su prezidento Abdo Rabbo Mansuro Hadi daliniais. Nuo 2015-ųjų kovo Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija rengia oro antskrydžius prieš spėjamas sukilėlių pozicijas. Konfliktas jau nusinešė 8 000 žmonių gyvybių, 45 000 buvo sužeisti.



Dėl konflikto sveikatos sistema Jemene yra iš dalies žlugusi. Uždaryta daugiau kaip pusė medicinos įstaigų. Dėl to cholera, kuri iš tiesų yra lengvai gydoma, greitai plinta.



„Gydytojų be sienų“ duomenimis, labiausiai nuo choleros kenčia Abso regionas Jemeno šiaurės vakaruose.



Cholera yra labai užkrečiama, bakterijų perduodama liga. Ji plinta per užterštą vandenį ar maisto produktus. Ligonius vargina stiprus vėmimas ir viduriavimas, galintis sukelti mirtį.