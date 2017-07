JAV sankcijos Rusijai bus paliktos

JAV lyderis socialiniame tinkle „Twitter“ rašė, kad būtų neapgalvota svarstyti apie sankcijų sušvelninimą, kol neišspręstos Ukrainos ir Sirijos problemos. D. Trumpas taip pat pridūrė, neva po praėjusią savaitę vykusio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dirbs konstruktyviai su Rusija.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!