Pareigūnai keturiose Vokietijos žemėse ieškojo „Islamo valstybės“ narių

Vokietijos federalinė prokuratūra teigia, kad šalies policija atliko kratas namuose keturiose Vokietijos žemėse, ieškodami ryšiais su „Islamo valstybės“ (IS) grupuote įtariamų trijų asmenų, informuoja naujienų agentūra AP.

Anot prokuratūros atstovės, trečiadienio rytą apieškoti butai ir kitos gyvenamosios vietos Berlyne, Bavarijoje, Saksonijoje ir Saksonijos-Anhalto žemėje.



Du įtariamieji kaltinami naryste teroristinėje organizacijoje, jie įtariami priklausant IS. Trečiasis įtariamas teroristinės organizacijos rėmimu. Du asmenys taip pat kaltinami ginklų pažeidimais. Tačiau per reidus trečiadienį nesulaikyti jokie asmenys ir neatskleisti jokie vardai.



Anot prokurorų, įtariamieji, kaip manoma, yra susiję su 2016 metais sulaikytu siru, įtariamu planavus sprogdinimo išpuolį, ir praėjusią savaitę sulaikytu kitu siru. Antrasis siras sulaikytas Leipcige dėl narystės IS.