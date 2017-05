JAV prezidentas Trumpas atstatydino FTB direktorių J. Comey

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį priėmė netikėtą sprendimą atleisti iš pareigų Federalinio tyrimų biuro direktorių Jamesą Comey, vadovavusį agentūrai, kuriai patikėti tirti valstybės vadovo rinkimų kampanijos ryšius su Rusija.

J. Comey atliko prieštaringai vertinamą vaidmenį per 2016 metų prezidento rinkimus, bet jo atstatydinimas neabejotinai sulauks didžiulio atgarsio Vašingtone.

„Prezidentas priėmė generalinio prokuroro rekomendaciją ir generalinio prokuroro pavaduotojo rekomendaciją dėl Federalinio tyrimų biuro direktoriaus atleidimo“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų atstovas Seanas Spiceris.

Naujo FTB direktoriaus paieškos bus pradėtos „nedelsiant“, sakoma Baltųjų rūmų pranešime.

Savo laiške D.Trumpas rašo J. Comey: „Esate atleidžiamas ir pašalinamas iš pareigų, (šis sprendimas) įsigalioja dabar pat.“

„Labai vertinu, kad tris atskirus kartus informavote mane, jog dėl manęs nėra atliekamas tyrimas, bet pritariu Teisingumo departamento išvadai, kad nesugebate veiksmingai vadovauti Biurui, – pridūrė prezidentas. – Mums būtina rasti naują FTB vadovybę, kuri atkurtų visuomenės pasitikėjimą jo atliekama gyvybiškai svarbia misija.“

FTB direktoriai skiriami vienai 10 metų kadencijai. 56 metų J. Comey, populiarus tarp paprastų agentų, buvo paskirtas prieš ketverius metus.

Demokratė Hillary Clinton apkaltino J. Comey sužlugdžius jos galimybes tapti prezidente, kai FTB vadovas paskelbė, kad atnaujinamas tyrimas dėl jos elektroninio pašto sistemų naudojimo.

J. Comey atstatydinimas kelia klausimų dėl D. Trumpo motyvų.

Be to, šis sprendimas lyginamas su prezidento Richardo Nixono sprendimu be skrupulų atleisti savo generalinį prokurorą – tas žingsnis tik pagilino krizę jo Baltuosiuose rūmuose.