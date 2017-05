Buvusi JAV generalinė prokurorė teigia įspėjusi D. Trumpo administraciją dėl M. Flynno

Tai Sally Yates pareiškė per klausymus Senate. Neskirti M. Flynno į komandą D. Trumpą buvo įspėjęs ir Barackas Obama.

S. Yates teigia informavusi Baltuosius Rūmus, kad M. Flynnas nesakė tiesos apie savo susitikimus su Rusijos ambasadoriumi JAV. Pasak Generalinės prokurorės pareigas ėjusios moters, tai Maskvai suteikė galimybę kompromituoti M. Flynną ar net jį šantažuoti.

Neskirti M. Flynno nacionalinio saugumo patarėju D. Trumpą vos išrinkus per susitikimą Baltuosiuose Rūmuose įspėjo ir tuometinis vadovas B. Obama.

Iš nacionalinio saugumo patarėjo posto M. Flynnas buvo atleistas paaiškėjus, kad jis neturėdamas tam įgaliojimų aptarinėjo sankcijas su Rusijos ambasadoriumi, o apie šiuos ryšius klaidingai informavo viceprezidentaą Mike`ą Pence`ą.

Sally Yates made the fake media extremely unhappy today --- she said nothing but old news!