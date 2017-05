Vokietijos prezidentas lankosi Izraelyje

Antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo išvakarėse Izraelyje viešintis Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris sekmadienį apsilankė Jad Vašemo Holokausto aukų memoriale, kuriame pareiškė, kad vokiečiai neša neįsivaizduojamos kaltės naštą ir visados stovės kartu su Izraeliu.

Naujojo Vokietijos prezidento vizitas Izraelyje vyksta po nedidelio diplomatinio konflikto tarp abiejų šalių.

Prieš dvi savaites buvo atšauktas Izraelio premjero Benjamino Netanjahu ir Vokietijos užsienio reikalų ministro Sigmaro Gabrielio susitikimas po to, kai vokietis prieš tai susitiko su buvusių žydų karių nevyriausybine organizacija „Breaking the silence“, kritikuojančia Izraelio politiką palestiniečių atžvilgiu. Oficialusis Tel Avivas teigia, kad organizacija šmeižia Izraelio valstybę ir stiprina jos priešų argumentus, todėl nuo šiol bus atšaukiami susitikimai su bet kuriais užsienio pareigūnais, susitikusiais su „Breaking the silence“.

Vokietijos prezidentas pasirinko susitikimą su Izraelio kariuomene, sekmadienį taip pat susitiko su Izraelio premjeru, o antradienį Ramaloje aplankys Palestinos autonomijos vadovą Mahmudą Abbasą.