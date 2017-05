Skyrybos dar neprasidėjo, o emocijos jau kyla

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas paragino politikus valdyti emocijas dėl „Brexito“, priešingu atveju dar neprasidėjusios derybos taps neįmanomos. Tačiau konferencijoje apie Bendrijos ateitį, Europos Komisijos primininkas savo kalbą sakė prancūziškai, pareiškęs, kad anglų kalba praranda svarbą Europoje. Pasak Jeano Claude Junckerio, tai britai nori palikti bendriją ir šis faktas bus jaučiamas derybose.

Anglijoje Theresos May vadovaujami konservatoriai džiūgauja. Jie sustiprino savo pozicijas vietos valdžios rinkimuose savo teritorijoje, taip pat Škotijoje ir Velse. Tai gera žinia premjerei, kurios po mėnesio laukia išankstiniai parlamento rinkimai. Th. May stengiasi parodyti, kad ji gali pasiūlyti stiprią lyderystę, o to reikės per ateinančius dvejus metus, derantis su Briuseliu dėl pasitraukimo iš Europos Sąjungos.

O kad derybos bus kietos, rodo tai, kad dar joms net neprasidėjus abi pusės svaidosi kaltinimais. Premjerė prieš kelias dienas apkaltino Briuselį, kad jis kišasi į rinkimus ir siekia susilpninti jos pozicijas.

Europos komisijos atstovas atkirto, kad jie tam neturi laiko. O Europos Parlamento pirmininkas sako, kad artėjančioms deryboms reikia stabilios valdžios Britanijoje.

„Žinoma, nėra tas pats būti Europos Sąjungoje ir joje nebūti. Manau, kad jie padarė klaidą. Bet mes nelinkime jiems blogo. Niekas nesikiša į Jungtinės Karalystės rinkimų kampaniją“, – sakė Europos Parlamento pirmininkas Antonio Tajani.

Tačiau Europos Komisijos pirmininkas nepraleido progos įkasti britams. Paprastai kalbas sakantis angliškai, prancūziškai ir vokiškai, J. C. Junckeris konferencijoje apie Europos ateitį angliškai pasakė tik tiek, kad angliškai nekalbės: „Dvejojau kalbėti angliškai ar prancūziškai. Ir pasirinkau. Kalbėsiu prancūziškai [per salę nuvilnijo plojimai – LRT.lt], nes lėtai, bet užtikrinai anglų kalba praranda svarbą Europoje.“

Nesutarimai tarp E. J. Junckerio ir Th. May išryškėjo praėjusią savaitę. Po jų susitikimo E.C. Junckeris savo aplinkai pareiškė, kad dabar jis dešimt kartų skeptiškesnis dėl sėkmingų derybų, nei buvo prieš tai.

„Ne Europos Sąjunga atsisako britų. Atvirkščiai – jie atsisako Europos Sąjungos. Ir šis skirtumas bus jaučiamas ateinančius kelerius metus“, – kalbėjo EK pirmininkas.

Britų sprendimas trauktis, jau turi savo vietą Europos Sąjungos istorijos muziejuje. Derybose dėl skyrybų daugiausia nesutarimų ties klausimu, nuo ko jas pradėti. Briuselis pirmiausia nori užtikrinti Bendrijos piliečių gerovę Britanijoje, Londonas – susitarimo dėl prekybos.

„Jei pradėsime pyktis dar iki derybų pradžios, jos taps neįmanomos. Ant kartos pastatyta per daug, kad galėtume sau leisti nevaldyti emocijų“, – kalbėjo Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas.

Kelio atgal nėra. Jei derybos žlugtų, o jų terminas nebūtų pratęstas, po mažiau nei dvejų metų – 2019-ųjų kovo 30-ąją Britanija paliktų Europos Sąjungą. Be jokių susitarimų nei dėl skyrybų, nei dėl ateities.