D. Tuskas įspėja dėl „Brexit“ derybų žlugimo

Po atviro Briuselio ir Londono apsižodžiavimo „Brexit“ tema Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo dėl išstojimo derybų su Didžiąja Britanija žlugimo, praneša agentūra AFP.

„Šios derybos yra gana sunkios, – pareiškė D. Tuskas ketvirtadienį Briuselyje. – Jei mes pradėsime ginčytis dar joms neprasidėjus, jos bus neįmanomos“. D. Tuskas paragino visas puse „elgtis diskretiškai, nuosaikiai, pagarbiai ir demonstruoti maksimumą geros valios“.

Trečiadienį Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May apkaltino ES atstovus grasinimais mėginant daryti įtaką būsimiems parlamento rinkimams jos šalyje. Iš pirmalaikių rinkimų, kurie įvyks birželio 8-ąją, Th. May tikisi daugiau paramos išstojimo deryboms su Briuseliu.

Londoną, be kita ko, įaudrino laikraščio „Financial Times“ straipsnis, kuriame teigiama, kad ES Didžiajai Britanijai gali pateikti daugiau kaip 100 mlrd. eurų sąskaitą. Tiesa, ES šio skaičiaus nepatvirtino. Be to, europiečiai savaitgalį nutekino slapto pokalbio tarp Europos Komisijos vadovo Jeano-Claude`o Junckerio ir Th. May detales.

D. Tuskas įspėjo, kad milijonams žmonių Didžiojoje Britanijoje ir likusioje Europoje per daug pastatyta ant kortos, kad galėtų įsivyrauti jausmai.