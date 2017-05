Karališkoji šeima: princas Philipas traukiasi iš aktyvaus visuomeninio gyvenimo

Karališkosios šeimos atstovas spaudai pranešė, kad sprendimas buvo priimtas paties princo Philipo. Tokį sprendimą palaikė ir jo žmona – karalienė Elizabeth II.

Oficialiame Karališkosios šeimos pranešime spaudai rašoma, kad princas Philipas dalyvaus anksčiau suplanuotuose renginiuose iki rugpjūčio – tiek individualiai, tiek lydėdamas karalienę. Tačiau Edinburgo hercogas nebepriims naujų kvietimų, nors pasilieka sau galimybę dalyvauti tam tikruose renginiuose.

Prince Philip has "full support" of the Queen in deciding to stop public engagements - Buckingham Palace statement https://t.co/E47Nd4atqK pic.twitter.com/rr2SMgoUEE

Princas Philipas yra daugiau nei 780 organizacijų narys, kuriose jis planuoja likti, tačiau aktyviai nebedalyvaus jų renginiuose.

1939 metų liepą princas Philipas susipažino su princese Elizabeth, būsimąja karaliene. Poros sužadėtuvės buvo paskelbtos tik 1947 liepą, o tų pačių metų lapkričio 20 dieną jie susituokė Vestminsterio abatijoje.

Kad galėtų vesti Britanijos princesę, Philipui teko atsisakyti Graikijos ir Danijos princo titulo.

Duke of Edinburgh, Prince Philip, who is 95, to step down from royal duties this autumn - Buckingham Palace https://t.co/E47Nd4atqK pic.twitter.com/CFw33SfFiG