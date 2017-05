Pabėgėlių – jau daug mažiau: Švedija atšaukia sugriežtintą dokumentų patikrą

Sumažėjus pabėgėlių srautui iš Sirijos, nuo ketvirtadienio Švedija atšaukia sugriežtintą asmens dokumentų patikrą ties pagrindine siena su Europa – tai yra keliuose, jungiančiuose Švediją ir Daniją.

Šios daug laiko gaišinančios patikros, kurias privalėjo vykdyti keleivių vėžėjai, buvo įvestos nuo 2016-ųjų pradžios, kai į šalį plūdo po 10 tūkst. pabėgėlių per savaitę. Dabar šis skaičius sumažėjo iki 500, be to ne visi atvyksta per pietinę sieną, todėl švedai nusprendė, kad dėl tiek nebeverta trukdyti keleivių ir krovinių eismo, ypač tarp Kopenhagos ir Malmės.

Kita vertus, Švedijos vyriausybė liepė dar griežčiau kontroliuoti sieną savo pusėje. Tam bus pasitelkti ir pareigūnai, ir vaizdo kameros, ir kita automobilių numerius fiksuojanti įranga.