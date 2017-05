Radikalių politinių jėgų iškilimas – ryškiausias per dvidešimtmetį: ar jos gali nugalėti?

LRT Klasika ·

LRT Euroradijo koncertas. Dainuoja S. Lee (sopranas), groja F. López Martin (fleita), A. Sulkhanishvili (fortepijonas), N. Sulkhanishvili (fortepijonas) ir A. Gerassimez (marimba). Programoje F. Mendelssohno, L. Delibes, F. Martino, C. Saint-Saenso, P. Sancano, A. Gerassimezo, C. Boltono, H. Wolfo, F. Poulenco, C. Debussy kūriniai. Įrašas iš Švecingeno festivalio.