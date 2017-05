Venesuelos opozicijos lyderiai ragina gyventojus surengti didžiulį protestą

Opozicija protestuoja prieš prezidento Nicolas Maduro sprendimą sušaukti naują parlamentą vietoj dabartinės Nacionalinės asamblėjos, kuris pakeistų šalies konstituciją. Prezidentas pareiškė, jog tai reikalinga, kad būtų užkirstas kelias, pasak jo, užsienio sąmokslui prieš jo valdymą. Dabartiniame parlamente daugumą turi opozicija.

#Venezuela in #RebellionNow . Enough repression Venezuela wants #Freedom from repressive dictator @NicolasMaduro leader of fascist left pic.twitter.com/OwDa1CuhMR