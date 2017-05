Britanijos vietos valdžios rinkimai rengia kovos lauką visuotiniams rinkimams

Didžiosios Britanijos vietos valdžios rinkimai šį ketvirtadienį bus kova už kiekvieną gatvę svarbiose apylinkėse, kur kitą mėnesį virs visuotinių rinkimų kovos.

Teritorijose, kuriose ministrės pirmininkės Theresos May Konservatorių partija ir opozicinė Leiboristų partija yra maždaug vienodai populiarios, iškovotos pergalės galėtų būti lemiamos siekiant įgyti pagreitį prieš birželio 8-ąją vyksiančius pirmalaikius visuotinius rinkimus.



Ir Th. May, ir leiboristų lyderis Jeremy Corbynas savo kampanijas pradėjo Notingamšyre centrinėje Anglijoje, nes šios grafystės tarybos kontrolė būtų svarbus simbolinis trofėjus.

Reuters/Scanpix nuotr.



Notingamšyras, esantis tarp konservatyvesnių agrarinių rytinių regionų ir leiboristų tvirtovės – buvusios anglių kasybos srities vakaruose, galėtų parodyti, iš kurios pusės pučia politiniai vėjai.



2009 metais abi parlamentarų vietos istoriniame Notingamšyro Retfordo miestelyje, turinčiame apie 20 tūkst. gyventojų, perėjo iš leiboristų konservatoriams, o 2013 metais – atgal, leiboristams iškovojus vienos vietos persvarą grafystės taryboje.



„Nesitikiu lengvo pasivažinėjimo, galimos abi baigtys, – sakė Pam Skelding, ginanti savo vietą šio miesto rytuose. – Viename rajone galima eiti nuo durų prie durų ir galvoti, kad viskas atrodo tikrai gerai, o tada nueiti į kitą ir galvoti, kad tikrai bus blogai.“



Ketvirtadienį visoje Britanijoje bus varžomasi dėl beveik 5 tūkst. vietų tarybose, be to, bus renkami šeši nauji merai.



„Kitaip nei normaliais metais“



Visos šalies mastu visuomenės apklausos rodo, kad leiboristai nuo konservatorių atsilieka daugiau kaip 20-čia proc., bet J. Corbynas tvirtina, kad jo partija gali laimėti.



Per rinkimų mūšį ketvirtadienį labai svarbūs bus įvairūs vietinės reikšmės klausimai. Ekspertai perspėja nesiremti jų rezultatais prognozuojant visuotinių rinkimų baigtį.



Notingamo universiteto politikos garbės profesorius Johnas Hessas sakė, kad leiboristai jaudinsis dėl birželio 8-osios, jei šį ketvirtadienį gaus mažiau balsų.



„May taikosi į sritį, kuri normaliai būtų laikoma leiboristų užnugariu, – naujienų agentūrai AFP sakė jis. – Kad ir kas nutiks leiboristams, ta istorija bus papasakota Notingamšyre.“



Th. May praėjusį mėnesį paskelbė pirmalaikius rinkimus, o šis jos žingsnis pribloškė britų politinį elitą. Premjerė sakė norinti gauti tvirtesnį mandatą prieš pradėdama derybas dėl Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos.



Tai reiškia, jog pirmą kartą vietos valdžios rinkimai vyks per visuotinių rinkimų kampanijos įkarštį.



„Normaliai vietos rinkimai vyksta nesikeičiant vyriausybei, bet atsidūrus ant slenksčio atrodo, kad (rinkimai vyksta) kitaip nei normaliais metais“, – sakė konservatorių kandidatas Vakarų Retforde Mike`as Quigley.



Stipresnės Th. May pozicijos?



Pagrindinėje Retfordo parduotuvių gatvėje, kuri veda į turgaus aikštę su prancūziško stiliaus XIX amžiaus rotuše, daugeliui rinkėjų buvo svarbūs nacionalinės reikšmės klausimai.



„Tikiuosi, kad Theresa May tikrai sustiprins pozicijas parlamente, nes tai padės „Brexit“ deryboms“, – sakė 64 metų pensininkas Johnas Townsendas, buvęs verslo analitikas.



Tačiau M. Quigley varžovas, leiboristas Darrellas Pulkas, kuris savo kampanijos metu akcentuoja vietos klausimus, AFP sakė, kad varžybos yra atkaklios.



„Konservatoriai nacionaliniu mastu galvoja, kad kovoja rinkimuose dėl „Brexit“, bet aš patyliukais galvoju, kad visuomenė vertins kitaip“, – sakė jis.



Plimuto universiteto rinkimų centro profesorių Colino Rallingso ir Michaelo Thrasherio analizė prognozuoja, kad Th. May partija ketvirtadienį reikšmingai pagerins savo pozicijas.



Tačiau jie ir kiti ekspertai pabrėžia, kad ketvirtadienio rinkimų kontekstas skirsis Škotijoje, Velse ir Anglijoje, kur vietos tarybų rinkėjai gyvena daugiausia kaimiškuose rajonuose.



Tuo tarpu šeši urbanistiniai centrai, tarp jų Mančesteris, Liverpulis, Bristolis ir Birmingamą apimantis Vakarų Midlandsas, pirmą kartą rinks savo merus.



Mančesteryje pergalė prognozuojama buvusiam leiboristų sveikatos apsaugos ministrui Andy Burnhamui, o Vakarų Midlandse gali laimėti konservatorių viltis Andy Streetas, vadovavęs prabangių parduotuvių tinklui „John Lewis“.