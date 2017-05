Ministras: Graikija pasiekė preliminarų susitarimą su kreditoriais

„Derybos užbaigtos“, – žurnalistams sakė ministras, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra ANA.

Po naktinių derybų E. Cakalotas pranešė, kad pasiektas „preliminarus techninis susitarimas“ prieš gegužės 22 d. euro zonos finansų ministrų susitikimą, kurio metu turi būti pritarta šiam susitarimui.

Graikijos finansų ministras pridūrė esąs įsitikinęs, kad susitarimas leis jo šaliai su kreditoriais susitarti dėl skolų naštos sumažinimo, kas, jo teigimu, yra itin svarbu siekiant suteikti paspirtį sunkumų patiriančiai Graikijos ekonomikai.

