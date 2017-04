Teksasą užgriuvę tornadai nusinešė mažiausiai penkias gyvybes

Į vietines ligonines atvežti 54 asmenys, bet, medikų nuomone, tokių pacientų gali padaugėti.

Nacionalinė meteorologijos tarnyba patvirtino, kad Teksase užregistruoti mažiausiai trys tornadai.

Second strong #tornado crossing FM 1256 south of Canton TX earlier, major damage from this one unfortunately #TXwx @NWSFortWorth pic.twitter.com/YI3XvHO8hT