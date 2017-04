D. Trumpas gyrėsi per 100 dienų pasiektais darbais

Prezidentas sakė, kad per pirmąsias 100 dienų savo pažadus vykdė „vieną po kito“. Pagrindiniais savo pasiekimais D. Trumpas įvardijo jo kandidato paskyrimą vadovauti Aukščiausiajam Teismu, traukimąsi iš Ramiojo vandenyno partnerystės sutarties, augančias akcijų biržas ir palengvintas sąlygas energijos išteklių paieškai.

Prezidentas nepraleido progos įgelti žiniasklaidai, teigdamas, jog jį kritikuojantys žurnalistai „atitrūkę nuo realybės“. Minėdamas pirmąsias 100 dienų D. Trumpas pirmą kartą nuo Ronaldo Reagano laikų nesudalyvavo tradicinėje Baltųjų rūmų korespondentų vakarienėje.

100 days ago a new message, leader, & movement took the Oval Office! A government FOR the people BY the people. This is just the beginning! pic.twitter.com/dHjFeqNet5