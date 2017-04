„Freedom House“: žiniasklaidos laisvės situacija – prasčiausia per 13 metų

Pasaulio žiniasklaidos laisvės padėtis yra blogiausia per pastaruosius 13 metų, be to, grėsmė jai kyla dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo kritikos žiniasklaidai ir suvaržymų, taikomų tiek demokratinių, tiek autoritarinių vyriausybių, rašoma penktadienį paskelbtoje ataskaitoje.

BNS nuotr.