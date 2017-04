Londone prie parlamento policijos pajėgos sulaikė įtariamą teroristą

Vietos policija informavo, kad asmuo sulaikytas dėl galimų ryšių su terorizmu.

14.22 val. vietos laiku paieškos operaciją Vaitholo gatvėje vykdę ginkluoti policininkai sulaikė vyresnį nei 20 metų vyrą.

Įtariamasis šiuo metu uždarytas pietinėje Londono dalyje esančioje policijos nuovadoje.

„Prie trisdešimtmečio artėjantis vyras buvo suimtas įtarus, kad su savimi turi pavojingą ginklą, be to, rengėsi atlikti teroristinį išpuolį. Pas jį buvo rasti keli peiliai, – rašoma pranešime. – Kovos su terorizmu komandoje dirbantys tyrėjai tęsia tyrimą, o po šio suėmimo apie jokią kylančią grėsmę nepranešama.“

Prieš daugiau nei mėnesį netoli šios vietos, ant Vestminsterio tilto, Khalidas Masoodas automobiliu įsirėžė į pėsčiuosius ir keturis jų pražudė, po to prie parlamento vartų nudūrė policijos pareigūną. Po šio išpuolio saugumas šioje teritorijoje yra sustiprintas.

UPDATE: Man arrested in Whitehall, London, near PM's residence; man is detained under Terrorism Act, Met Police say https://t.co/40DwsBBVs7 pic.twitter.com/TnRcBTUHSD