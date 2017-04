Turkija tvirtina, kad JAV ir Rusija buvo informuotos apie antskrydžius prieš kurdų kovotojus

Turkija trečiadienį pareiškė, kad prieš surengdama antskrydžius prieš kurdų pajėgas Sirijoje bei Irake, informavo apie savo planus Jungtines Valstijas ir Rusiją.

Tuo tarpu Maskva pavadino tas atakas „nepriimtinomis“, o Turkijos ir Sirijos pasienyje kilo naujų susirėmimų.

Vašingtonas apkaltino Turkiją prastu veiksmų koordinavimu po to, kai turkų karo lėktuvai antradienį surengė antskrydžius prieš kurdų pozicijas Sirijoje bei kaimyniniame Irake. Ankara šias vietoves vadina „teroristų prieglobsčiais“.

Ankara pažadėjo tęsti Sirijoje kovą su grupuotėmis, kurias ji sieja su uždrausta Kurdistano darbininkų partija (PKK), nuo 1984 metų įsitraukusia į sukilimą pietryčių Turkijoje.

Tačiau Sirijos pilietiniame kare palaikančios skirtingas puses JAV ir Rusija laiko kurdų Liaudies apsaugos dalinius (YPG) itin svarbiais pagalbininkais kovoje su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS).

Per turkų aviacijos antskrydžius Sirijos šiaurės rytuose žuvo 28 kurdų kovotojai, nurodė padėtį šalyje stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR). Tuo tarpu Turkijos kariuomenė tvirtina, kad buvo nukauta 70 kovotojų.

JAV Valstybės departamentas pareiškė esąs „smarkiai sunerimęs“, kad antskrydžiai buvo surengti „be tinkamos koordinacijos su Jungtinėmis Valstijomis ar su platesne koalicija“, kovojančia su IS.

Damasko režimo sąjungininkė Rusija pareiškė, kad kurdų kovotojai, į kuriuos taikėsi turkai, yra pajėgos, „iš tikrųjų besipriešinančios teroristų grupuotėms, pirmiausia – ISIL (IS)“.

„Laikome tokius veiksmus nepriimtinais ir prieštaraujančiais esminiams tarptautinių santykių principams“, – pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerija ir paragino „visas puses elgtis santūriai“ ir sutelkti visą dėmesį į kovą su terorizmu.

Turkų antskrydžius pasmerkę YPG paragino teritoriją virš šiaurės Sirijos paskelbti neskraidymo zona.

Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu savo ruožtu pareiškė, kad rusai ir amerikiečiai buvo perspėti apie būsimus antskrdyžius iki jų likus dviem valandoms. Be to, pasak Turkijos diplomatijos vadovo, Vašingtonas „pastarosiomis savaitėmis“ nekart buvo informuotas apie artėjančias karines operacijas.

„Turkija skaidriai veikia visais klausimais. Neturime jokių slaptų planų“, – žurnalistams Uzbekijoje sakė M. Cavusoglu.

„Legitimi teisė“

Turkijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Ankara turi „legitimią teisę“ rengti tokius reidus dėl jo šaliai gresiančių pavojų, ir paragino sąjungininkes paremti jų pastangas.

Tačiau JAV Valstybės departamento atstovas Markas Toneris pareiškė, kad „tokie veiksmai atvirai kenkia koalicijos pastangoms“ kovoti su IS.

YPG šiaurės Sirijoje išlaisvino kelias vietoves, tačiau Ankara ne kartą yra sakiusi, kad neleis formuotis „teroristų koridoriui“ prie Turkijos pietinės sienos.

Antradienio reidai buvo naujausia Turkijos karinė operacija po neseniai pasibaigusios „Eufrato skydo“ kampanijos, per kurią turkai bandė išstumti iš pasienio teritorijos kurdų kovotojus bei IS džihadistus.

Turkijos kariuomenė trečiadienį pranešė, kad YPG pradėjo naujas minosvaidžių atakas iš Sirijos šiaurėje esančio Afrino miesto prieš Chatajaus pasienio kontrolės postą pietų Turkijoje. Pasak Ankaros, į puolimą buvo atsakyta „teisėtai ginantis“. Aukų buvo išvengta.

Vėliau trečiadienį pietinėje Turkijos Mardino provincijoje įvyko YPG ir turkų karių susišaudymas. Vietiniai šaltiniai bei valstybinė žiniasklaida nurodė, kad per šį incidentą buvo sužeisti du turkų kariai.

JAV, Europos Sąjunga bei Turkija laiko PKK „teroristine grupuote“, bet tik Ankara teroristiniu dariniu vadina ir YPG.

Vašingtonas tikisi, kad Sirijos demokratinės pajėgos (SDF), kurių didžiąją dalį sudaro YPG kovotojai, užims IS bastioną Sirijoje Raką, tačiau jis taip pat nenori supykdyti svarbios NATO sąjungininkės Turkijos.

Per turkų antskrydžius Sirijoje žuvo 28 žmonės, kurių dauguma priklausė YPG. Be to, šiaurės Irake antradienį dar žuvo šeši proturkiškų kurdų pešmergų kovotojai. Manoma, kad jie buvo nukauti per klaidą.

Turkijos premjeras Binali Yildirimas paskambino Irako kurdų regiono vadovui Massudui Barzani ir pareiškė užuojautą dėl žuvusiųjų, pranešė valstybinė Anatolijos naujienų agentūra.

Abi pusės pažadėjo ir toliau tęsti bendradarbiavimą „kovoje su terorizmu“, pridūrė agentūra.