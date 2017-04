Nepatvirtinus JAV biudžeto gali susvyruoti D. Trumpo įvaizdis

Takoskyra tarp Respublikonų ir Demokratų partijos išryškėjo šiems nesutariant dėl kelių projektų: D. Trumpo planuojamos sienos tarp Jungtinių Valstijų ir Meksikos bei dabartinės sveikatos draudimo sistemos, dar žinomos „Obamacare“ vardu, tolesnio finansavimo. Nors Senate respublikonai sudaro daugumą, biudžeto priėmimui reikalingas ir demokratų pritarimas.

Šie D. Trumpo sienos statyboms kategoriškai nepritaria, kaip ir sveikatos draudimo finansavimo atšaukimui. Tai reiškia, kad respublikonai, taip pat ir prezidentas D. Trumpas, galimai bus priversti minėtosiose srityse nusileisti,. Jei kompromiso nebus pasiekta ir iki penktadienio, išlaidų įstatymas nebus priimtas, tuomet vyriausybė nebeturės pinigų ir privalės stabdyti darbą.

Anot kai kurių apžvalgininkų, tai būtų smūgis D. Trumpo įvaizdžiui. Šeštadienį sueis šimtas dienų nuo jo prezidentavimo pradžios.

