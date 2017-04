OPCW atmetė Rusijos raginimą pradėti naują tyrimą dėl atakos Sirijoje

Pasaulinė Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW) ketvirtadienį atmetė Rusijos ir Irano žingsnį siekiant naujo įtariamos cheminės atakos Sirijoje tyrimo ir parėmė jau vykdomą tyrimą, sakė delegatai.

„#OPCW vykdomoji taryba didele persvara atmetė Rusijos ir Irano sprendimą“, – tviteryje parašė šios priežiūros institucijos britų delegacija.

Maskvos ir Teherano pateiktame sprendimo projekte, kurio tekstą gavo naujienų agentūra AFP, raginama pradėti naują OPCW tyrimą „siekiant nustatyti, ar Chan Šeichūne buvo panaudoti cheminiai ginklai ir kaip jie buvo nugabenti į... incidento vietą.“

Projektu ignoruojama tai, kad ši Hagoje įsikūrusi organizacija jau tiria balandžio 4-osios ataką sukilėlių kontroliuojamame Chan Šeichūne Idlibo provincijoje, per kurią žuvo 87 žmonės, tarp jų – daug vaikų.

Projekte tyrėjai taip buvo raginami apsilankyti Šairato oro pajėgų bazėje, kurią po minimos atakos apšaudė Jungtinės Valstijos, ir „patikrinti įtarimus dėl cheminių ginklų laikymo“ joje.

Tačiau šiuo Rusijos žingsniu „buvo siekiama pakirsti“ dabartinę OPCW faktų nustatymo misiją (FFM), „Twitter“ rašė britų delegacija.

„Nereikia nė sakyti – #OPCW FFM tyrimas tęsiasi“ ir Jungtinė Karalystė jį visiškai remia, priduriama pranešime.

Sprendimo projektą Rusija pateikė OPCW vadovui Ahmetui Uzumcu trečiadienį pasakius, jog „nenuginčijami“ OPCW testų rezultatai parodė, kad Chan Šeichūne buvo panaudotos zarino dujos arba kokia nors panaši medžiaga.

Mėginiai, paimti iš trijų per ataką žuvusių ir septynių išgyvenusių žmonių, buvo išanalizuoti keturiose OPCW nurodytose laboratorijose ir parodė „zarino arba į zariną panašios medžiagos“ poveikį, sakė A. Uzumcu.

Vakarų šalys dėl šios atakos apkaltino Sirijos režimą, bet Maskva, kuri yra artimiausia Sirijos prezidento Basharo al Assado sąjungininkė, bandė jį teisinti.

„Nėra įrodymų“

„Sirija buvo apkaltinta be jokių įrodymų, – AFP sakė Rusijos ambasadorius Aleksandras Šulginas. – Rusija yra kaltinama dangstanti Sirijos cheminių ginklų panaudojimą. Šie kaltinimai neturi pagrindo.“

Jis taip pat apkaltino OPCW tuo, kad ji „nepakankamai iniciatyvi“.

„10 dienų po incidento jie dar nebuvo pradėję realaus tyrimo. Jie dar nebuvo toje vietoje“, – sakė jis.

Tačiau Rusijos ir Irano pasiūlymas pradėti naują tyrimą papiktino OPCW vykdomosios tarybos šios savaitės susirinkimą.

Faktų nustatymo komanda „nusipelnė mūsų visiško pasitikėjimo“, trečiadienį susirinkime sakė Belgijos atstovas.

„Nematome būtinybės sukurti naują struktūrą“, – pridūrė jis.

Sprendimo projektu taip pat buvo siekiama paraginti valstybes nares „skirti savo ekspertus dalyvauti tyrime“.

Tai būtų sudarę sąlygas Maskvai atsiųsti savo ekspertus drauge su OPCW nepriklausomomis komandomis, siekiant „diskredituoti rezultatus“, AFP sakė vienas šioms diskusijoms artimas šaltinis.

Lapkričio mėnesį, žengdama precedento neturintį žingsnį, OPCW vykdomoji taryba pasmerkė Sirijos toksiškų ginklų naudojimą. Tai buvo pirmas viešas tarybos pasmerkimas kokiai nors Cheminio ginklo konvencijos narei.

Jis buvo pareikštas bendram Jungtinių Tautų ir OPCW tyrimui spalio mėnesį parodžius, kad Sirijos oro pajėgos iš sraigtasparnių ant trijų opozicijos kontroliuojamų kaimų 2014 ir 2015 metais numetė chloro pripildytas bombas.

Be to, buvo nustatyta, kad „Islamo valstybės“ (IS) džihadistai 2015 metų rugpjūtį Sirijoje panaudojo iprito dujas.

Rusija praėjusią savaitę vetavo JT rezoliucijos projektą, kuriuo būtų pasmerkta balandžio 4-osios ataka ir pareikalauta Sirijos vyriausybės bendradarbiavimo su tyrimu. Saugumo Tarybos veiksmus prieš savo sąjungininkę Rusija blokavo aštuntą kartą.

Iš pradžių Maskva tvirtino, kad Sirijos oro pajėgos smogė „teroristų sandėliui“, kuriame buvo „toksiškų medžiagų“, bet praėjusią savaitę Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas apkaltino B. al Assado oponentus planuojant chemines atakas, kad Vašingtonas būtų dar labiau įtrauktas į konfliktą.