Apklausa: didžioji dalis amerikiečių neigiamai vertina pirmąsias D. Trumpo savaites

Praėjus keturioms savaitėms po to, kai Donaldas Trumpas perėmė JAV prezidento pareigas, Amerikos visuomenė dviprasmiškai vertina naujojo JAV prezidento darbo rezultatus.

Naujoji tyrimų centro „Pew Research Center“ atlikta apklausa rodo, kad amerikiečiai yra pasidaliję į skirtingas stovyklas, bet didžioji dalis labiau neigiamai nei teigiamai vertina pirmąsias D. Trumpo savaites prezidento poste, informuoja „Euronews“.



Ketvirtadienį Vašingtone paskelbta apklausa rodo, kad D. Trumpą palankiai vertina daug mažiau žmonių nei kitus buvusius JAV prezidentus pirmosiomis jų savaitėmis šiame poste. 39 proc. apklaustųjų palankiai vertina D. Trumpo darbo rezultatus, o 56 proc. vertina neigiamai.



Skaičius asmenų, kurie griežtai nepritaria D. Trumpo veiksmams, jau yra didesnis nei buvusio JAV prezidento Baracko Obamos per abi kadencijas. Buvęs prezidentas per aštuonerius metus šiame poste niekada nepatyrė tokio griežto nepritarimo, kokio D. Trumpas susilaukė jau pirmosiomis savaitėmis. Tik 2008 metų gruodį, valdant George`ui W. Bushui, buvo pasiektas didesnis nepritarimas prezidento veiksmams.



Visi prezidentai iki Ronaldo Reagano iš pradžių sulaukdavo bent vidutiniškos konkuruojančios partijos paramos, bet D. Trumpas palaikymo beveik nesulaukia. Tik 8 proc. demokratų teigiamai vertina JAV prezidento darbo rezultatus. Tai žemiausias per tris dešimtmečius išreikštas konkuruojančios partijos palaikymas bet kuriam naujam prezidentui.