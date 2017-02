B. al Assadas žada atsiimti Raką ir „visą“ Siriją

Sirijos prezidentas Basharas al Assadas ketvirtadienį pareiškė, kad jo pajėgų prioritetinis tikslas – ne užimti džihadistų tvirtovę Raką, o atsikovoti visą Sirijos teritoriją.

„Raka yra simbolis“, – sakė B. al Assadas per interviu su Prancūzijos žiniasklaida.



Jis taip pat pareiškė, kad Prancūzijoje įvykdytos džihadistų atakos „nebūtinai buvo suplanuotos“ šiame grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) bastione Sirijoje.



„ISIS veikia šalia Damasko, ji veikia visur“, – sakė prezidentas, pavartodamas alternatyvų IS akronimą.



„Visos vietos yra prioritetinės, nelygu kaip pakryps kautynių eiga“, – sakė B. al Assadas prieš prasidedant naujam taikos derybų ratui Kazachstano sostinėje Astanoje.



„Dabar jie (IS džihadistai) yra Palmyroje ir rytinėje Sirijos dalyje“, – sakė jis Damaske per interviu radijui „Europe 1“ ir televizijoms TF1 bei LCI.



„Mums tai yra tas pats: Raka, Palmyra, Idlibas – viskas tas pats“, – pareiškė B. al Assadas.



Sirijos lyderis sakė, kad atgauti „visos“ savo šalies teritorijos kontrolę yra „bet kurios vyriausybės pareiga“.



Po virtinės IS nesėkmių Irake ir Sirijoje abi pagrindinės džihadistų tvirtovės – Mosulas ir Raka – dabar yra puolamos pajėgų, kurias remia JAV vadovaujama koalicija.



Po didžiulės keturis mėnesius trukusios kampanijos Irako pajėgos tvirčiau veržia kilpą aplink Mosulą, o Sirijoje arabų ir kurdų kovotojų aljansas – Sirijos demokratinės pajėgos – pradėjo operaciją, siekdamos atkovoti Raką.



Per interviu B. al Assadas kategoriškai paneigė, kad jo vyriausybė praktikuoja kankinimus, ir dar sykį paneigė neseniai žmogaus teisių organizacijos „Amnesty International“ jai mestus kaltinimus, kad viename kalėjime šalia Damasko buvo masiškai kariami kaliniai.



Sirijos vadovo teigimu, tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijos parengtoje „vaikiškoje ataskaitoje“ nebuvo „nė vieno fakto (ar) įrodymo“, pagrindžiančio kaltinimus, kad 2011–2015 metų laikotarpiu Saidnajos kalėjime buvo pakarta apie 13 tūkst. žmonių.



„Laimėti širdis“



„Jie sakė apklausę kelis liudininkus, kurie priklauso opozicijai ir yra perbėgėliai. Taigi, tai yra šališka“, – tvirtino Sirijos prezidentas.



Kalbėdamas apie kankinimus jis sakė: „Nedarome to; tai nėra mūsų politika.“



B. al Assadas pridūrė: „Kankinimai dėl ko?... Dėl sadizmo?... Informacijos išgavimo? Mes turime visą informaciją.“



„Jei vykdysime tokius žiaurumus, tai bus naudinga teroristams, jie nugalės. Kalbama apie pastangas laimėti Sirijos žmonių širdis; jei vykdytume tokius žiaurumus... neturėtume (žmonių) palaikymo (per) visus šešerius karo metus“, – pareiškė jis.



Kalbėdamas apie tarptautines derybas dėl konflikto, pareikalavusio daugiau kaip 300 tūkst. gyvybių, užbaigimo, Sirijos lyderis teigė, kad Vakarų šalys „dukart prarado savo šansą ką nors pasiekti Ženevoje“.



Pasak jo, kol Turkija, Rusija ir Iranas dalyvavo derybose Astanoje, Vakarai buvo „pasyvūs“. B.al Assadas smerkė koaliciją, rėmusią „grupuotes, kurios atstovavo teroristams, (kovojantiems) su vyriausybe“.



„Jie nenorėjo pasiekti taikos Sirijoje“, – pareiškė jis.



Rusija ir Iranas kovose padėjo Damasko režimo kariuomenei, o Turkija savo ruožtu rėmė sukilėlius, siekiančius, kad B. al Assadas būtų nuverstas.



Naujas Astanos derybų ratas turėtų prasidėti ketvirtadienį: jo pradžia buvo atidėta vienai dienai dėl „techninių priežasčių“.