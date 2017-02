Kalifornijoje evakuojami tūkstančiai: gali sugriūti didžiulė užtvanka

Mažiausiai 130 tūkst. žmonių, gyvenančių Šiaurės Kalifornijoje, įsakyta skubiai palikti savo namus Orovilio užtvankos – aukščiausios Amerikoje – kaimynystėje. Gausus lietus taip susilpnino šią 230 metrų aukščio užtvanką, kad pareigūnai jau teigia, jog ji gali bet kurią akimirką sugriūti, skelbia BBC.

Vietovėse, kurias užlietų potvynis sugriuvus užtvankai, gyvenantys žmonės jau vyksta į saugesnes užuovėjas.

Vandens lygis rezervuare jau kuris laikas augo – ir dėl lietaus, ir dėl sniego. Kaliforniją pastaraisiais metais kamavo sausra, tad tokie klimato pokyčiai buvo netikėti.

Orovilio užtvankai toks pavojus nebuvo kilęs beveik per 50 metų. Tačiau dabar Kalifornijos valstijos pareigūnai teigia jau išleidžiantys vandenį iš pagrindinio užtvankos slenksčio. Bandant nusausinti Orovilio ežerą, išleidžiama apie 2,8 tūkst. kubinių metrų vandens per sekundę.

Pastangos, regis, duoda vaisių – vandens lygis leidžiasi. Tiesa, vanduo vis dar teka per užtvankos slenksčio kraštus – pirmą kartą per visą užtvankos istoriją. Be to, inžinieriai dar ketvirtadienį pastebėjo, kad vanduo jau apgadino betoninę užtvankos sieną.

Orovilio miestelio, kuriame gyvena 16 tūkst. žmonių, gyventojams jau įsakyta traukti į šiaurę. Panašūs nurodymai duoti ir žmonėms kitose gyvenvietėse.

„Tai ne pratybos. Tai ne pratybos. Kartojame, tai ne pratybos“, – skelbė JAV nacionalinė orų tarnyba.