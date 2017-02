Baltieji rūmai tiria D. Trumpo pokalbių su užsienio lyderiais nutekinimą

JAV administracija aiškinasi, kaip žiniasklaidoje atsiranda informacija apie prezidento Donaldo Trumpo pokalbius telefonu su užsienio lyderiais. Tai ketvirtadienį pareiškė oficialus Baltųjų rūmų atstovas Seanas Spiceris.

„Mes tiriame situaciją, ir ji kelia susirūpinimą“, – cituoja S. Spicerį laikraštis „The Hill“. Pasak D. Trumpo spaudos sekretoriaus, „kai kurie iš šių nutekinimų yra akivaizdus galiojančių taisyklių ir įstatymų pažeidimas.“



Baltųjų rūmų atstovas nepatikslino, koks tyrimas atliekamas. Kartu jis pabrėžė, kad JAV prezidentas susirūpinęs dėl susiklosčiusios situacijos. „Žinoma, jis susirūpinęs. Jau vien ta aplinkybė, kad pokalbių detalės viešinamos, verčia nerimauti“, – sakė S. Spiceris.



Anksčiau „Reuters“ pranešė, kad D. Trampas, neseniai kalbėdamasis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, neigiamai atsiliepė apie Strateginės puolamosios ginkluotės apribojimo sutartį (START). Per spaudos konferenciją S. Spiceris atsisakė gvildenti šią temą, pareikšdamas, jog tai buvo privatus dviejų lyderių pokalbis.



Be to, žiniasklaida pranešė, kad D. Trumpas griežtai kalbėjo su Australijos premjeru ir Meksikos prezidentu. Pats Amerikos administracijos vadovas vėliau paneigė šiuos pranešimus.