Galimas JAV ambasadorius ES: kaip prie jo klostytųsi santykiai su Europa?

Pagrindinis Donaldo Trumpo kandidatas tapti ambasadoriumi Europos Sąjungoje pareiškė, kad Jungtinių Valstijų ir Rusijos prezidentų susitikimas įmanomas per artimiausius mėnesius, o per kelerius metus įmanoma pasiekti ir susitarimą, kuris, be kitų laimėjimų, esą turėtų nuraminti Baltijos šalių žmones. Tačiau Theodore`as Rooseveltas Mallochas pakartojo tai, kas jau sukėlė Europos Sąjungos lyderių pasipiktinimą - pavadino Bendriją antiamerikietiška ir pareiškė, kad ši administracija santykius megs su atskiromis šalimis.

Scanpix/Reuters nuotr.