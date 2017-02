D. Trumpo naujienos: nuo dukters iki avialinijų interesų gynimo

Kaip teigia LRT žurnalistė Laura Tautvaišaitė, avialinijos prezidento prašys gerinti oro uostų infrastruktūrą ir mažinti į JAV keleivius skraidinančių Artimųjų Rytų avialinijų įtaką šalyje – JAV avialinijoms nerimą kelia tai, kad šios įmonės užima vis daugiau rinkos dalies.

Tiesa, tai tik didžiųjų JAV avialinijų nuomonė – mažosios avialinijos pelnosi iš didžiąsias supykdžiusių kompanijų.

Taip pat laidoje buvo aptarta situacija, kai D. Trumpas užstojo savo dukrą.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!