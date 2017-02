Rytų Ukrainoje nužudytas įtakingas separatistų kovotojų vadeiva „Givis“

Įtakingas Rytų Ukrainos prorusiškų separatistų kovotojų vadas Michailas Tolstych, pravarde „Givi“, žuvo trečiadienio rytą per „teroristinį aktą“ jo biure Donecko mieste, pranešė apsišaukėliškos „Donecko liaudies respublikos“ (DLR) separatistai ir apkaltino dėl šio išpuolio Kijevą.

„Šiandien 6 val. 12 min. (vietos ir Lietuvos) laiku per teroristinį aktą žuvo DLR didvyris, bataliono „Somalis“ vadas pulkininkas Michailas Tolstych, žinomas kaip „Givis“, – žurnalistams sakė separatistų gynybos ministerijos atstovas.

Jis pareiškė, kad šis išpuolis yra „Ukrainos jėgos struktūrų pradėto teroristinio karo prieš Donbaso (Rytų Ukrainos) gyventojus tęsinys“.

Atstovas pridūrė, kad įvykio vietoje dirba tyrėjų grupė.

Šis incidentas įvyko po pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių susirėmimų tarp Kijevo vyriausybės pajėgų ir separatistų, nusinešusių daugiau kaip 30 žmonių gyvybių. Tokio didelio kraujo liejimo nebuvo nuo konflikto kulminacijos 2015 metais.

Ypač smarkūs susirėmimai vyko prie pramonės miesto Avdijivkos, esančios į šiaurę nuo separatistų pagrindinės tvirtovės – Donecko miesto.

Vienas separatistų teisėsaugų organų šaltinis nurodė, kad M. Tolstych žuvo driokstelėjus sprogimui jo biure.

„M. Tolstych kabinete Donecko priemiestyje driokstelėjo sprogimas ir prasidėjo gaisras. Givis tuo metu buvo darbo vietoje“, – šaltinis sakė „Interfax“.

Pasak jo, šis išpuolis galėjo būti organizuotas dėl M. Tolstych „aktyvaus dalyvavimo ginant Donecką per pastarąjį padėties paaštrėjimą“.

„Jis pastarosiomis dienomis su savo batalionu gynė Donecką, dalyvavo susirėmimuose prie Avdijivkos“, – aiškino „Interfax“ pašnekovas.

Pastarosiomis dienomis buvo paskelbta, kad „Givis“ buvo sužeistas per susirėmimus Donecko miesto pramonės zonoje.

„Givis buvo lengvai sužeistas į koją. Skeveldra tik grybštelėjo, jokių gyvybiškai svarbių organų nekliudė, judėjimo funkcijos nepaveikė“, – praeitą šeštadienį naujienų agentūrai „Interfax“ sakė vienas separatistų šaltinis. Pasak jo, bataliono vadas atsisakė gultis į ligoninę ir iškart grįžo į savo dalinį.

Be to, tą pačią dieną separatistų kontroliuojamame Luhansko mieste per automobilio sprogdinimą žuvo vietos milicijos aukšto rango pareigūnas Olegas Anaščenka. Kovotojai dėl to incidento irgi kaltino Kijevo vyriausybės pajėgų „diversantus“.

Praeitų metų spalį per sprogdinimą savo namo lifte žuvo kitas garsus separatistų kovotojų vadeiva – bataliono „Sparta“ vadas Arsenas Pavlovas, pravarde „Motorola“. Lapkritį separatistai pranešė sulaikę Ukrainos nacionalistų grupuotės, siejamos su šio kovotojo nužudymu, šešis narius.