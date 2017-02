Britų parlamente – finalinis balsavimas, ar pritarti išstojimui iš ES

Britų parlamente trečiadienį rengiamas galutinis balsavimas, ar pritarti šalies išstojimui iš Europos Sąjungos.

Beveik neabejojama, kad premjerė Theresa May gaus parlamento palaiminimą ir artimiausiu metu galės pradėti išstojimo procedūrą. Po balsavimo projektas turėtų keliauti į aukštesniuosius Lordų Rūmus, o parašą vėliau turėtų padėti karalienė Elizabeth II.

Parlamentarai antradienį išsikovojo teisę atmesti Th. May ir Briuselio išstojimo sąlygas. Tačiau politologai teigia, kad iš parlamento buvo atimta bet kokia svarbaus sprendimo teisė, nes atmetę naujas mainų su Europos Sąjunga sutartis, parlamentarai panardintų šalies ekonomiką į chaosą. Britanija, nesugebėjusi per du metus išsiderėti išstojimo sąlygų, automatiškai būtų išstumta iš Bendrijos ir turėtų vadovautis Pasaulio prekybos organizacijos taisyklėmis ir mokėti muitus.

Trečiadienį parlamentas taip pat balsuos dėl Europos Sąjungos piliečių ateities šalyje. Vyriausybė yra pažadėjusi užtikrinti prieš išstojimą atvažiavusių europiečių teisę ir toliau gyventi Britanijoje, tačiau parlamentarai gali atmesti šį pažadą.

Bet kokiu atveju neabejojama, kad Th. May trečiadienį gaus parlamento palaiminimą pradėti derybas dėl išstojimo. Šis projektas po to keliaus į aukštesniuosius Lordų Rūmus, kurie gali prašyti pakeitimų. Galiausiai Th. May turės gauti karalienės parašą.

Vyriausybė yra pažadėjusi oficialias derybas pradėti prieš kovo 31 d., tačiau manoma, kad Th. May bandys apie išstojimą paskelbti Briuselyje vyksiančiame viršūnių susitikime kovo 7 d.