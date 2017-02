R. Karbauskis: iki šiol nesuprantu, kuo aš ar G. Kildišienė esame kaltinami

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis pripažino, kad buvusios Seimo narės Gretos Kildišienės mamos Vladislavos Mikalauskienės nuomotas automobilis iš jam priklausančio „Agrokoncerno“ buvo savotiška pagalba.

Pasak R. Karbauskio, jis tokią pagalbą galėtų suteikti bet kuriam Seimo nariui, jei tik jo paprašytų.

„Aš galiu pasakyti paprastai žmogiškai. Visi dabartiniai Seimo nariai ir ne tik Seimo nariai, jei būtų kreipęsi, kad jiems reikia kažkokios tokios pagalbos, aš ją būčiau suteikęs be jokių problemų“, – antradienį aiškino R. Karbauskis.

„Jei įmonė, suteikia tokią paslaugą, ta pagalba buvo. Teisingai? Ar aš kada nors prieštaravau, kad įmonė suteikė tokią (pagalbą – DELFI)? Ar aš melavau kada nors?“ – klausia politikas.

„Jeigu kuris nors būtų paprašęs, lygiai tą patį būčiau padaręs. Bet kuris būtų paprašęs. Tai yra teisėtas kreditas. Aš nesuprantu. Įmonė uždirba pinigus, sumoka visus mokesčius. Aš iki šiol nesuprantu, kuo aš ar ponia G. Kildišienė esame kaltinami. Jeigu nelegalios pajamos, jeigu tai paaiškėtų, būtų problema. Jeigu būtų nesumokėti kokie nors mokesčiai, būtų problema“, – tęsia Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas.

Kaip žinoma, buvusi Seimo narė G. Kildišienė, kurią R. Karbauskis apibūdina teigiamai, būdama parlamentarė važinėjo „Agrokoncernui“ priklausančiu automobiliu „Range Rover“, bet deklaracijoje nebuvo nurodžiusi, kad tokį automobilį pirko ar nuomojosi.

Kilus skandalui paaiškėjo, kad prabangų automobilį išperkamosios nuomos būdu iš „Agrokoncerno“ siekia įsigyti G. Kildišienės mama V. Mikalauskienė.

Kas mėnesį moteris mokėjo po 1000 eurų nuomos, neskaitant 5000 eurų pradinio įnašo ir 7000 eurų įmokos pernai rugsėjį. Iš viso už 47 tūkst. eurų automobilį ji spėjo išsimokėti 22 tūkst. eurų. Tačiau kilo klausimas, kaip tokias sumas galėjo įmokėti asmuo, kuris iki pernai gruodžio dirbo vaikų darželyje, o šiuo metu vadovauja smulkiai įmonei „Greta Gretos“.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) yra atlikusi patikrinimą ir padariusi išvadą, kad „Agrokoncernas“ tinkamai vykdė mokestines prievoles, nuomodamas automobilį. Tačiau tyrimas dėl automobilio nuomai naudotų lėšų kilmės – tai yra dėl G. Kildišienės mamos – toliau tęsiamas.

R. Karbauskis bei G. Kildišienė yra nurodę, kad sandoris nutrauktas. R. Karbauskis antradienį sakė nežinantis, kokiomis sąlygomis nutrauktas susitarimas, bet jis daro prielaidą, kad dalis sumos V. Mikalauskienei turėtų būti grąžinta.

G. Kildišienė per tarpininkus argumentavo, kad jos mama lėšų automobiliui įgijo iš kelių šaltinių. Prieš penkiolika metų Lietuvoje žuvo Prancūzijos svetimšalių legione tarnavęs G. Kildišienės brolis, todėl šeima gavo 30 tūkst. eurų išmoką. Ši informacija buvo patvirtinta. Be to, teigta, kad šeima dar paveldėjo giminaitės turtą, bet ši informacija nebuvo patvirtinta, mat nėra žinoma giminaitės pavardė.

Galiausiai, G. Kildišienė atsisakė Seimo nario mandato paaiškėjus, kad 2006 m. buvo vykdytas ikiteisminis tyrimas dėl vienoje įmonėje administratore dirbusios Gretos Mikalauskaitės (Kildišienės).

Tyrimo metu nustatyta, kad 2005 m. rudenį ji su bendrininke pasisavino daugiau nei 1,3 tūkst. litų iš savo darbovietės. Ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nes G. Kildišienė grąžino pinigus ir oficialiai susitaikė su darbdaviu. Po šios informacijos paskelbimo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas R. Karbauskis pareiškė, kad G. Kildišienė atsisakys mandato. Ji taip ir padarė.