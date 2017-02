Turkijoje suimta beveik 400 terorizmu įtariamų asmenų

Turkijos policija keliose šalies provincijoje suėmė beveik 400 spėjamų „Islamo valstybės“ (IS) šalininkų.

150 įtariamųjų sulaikyta pietinėje Sanliurfos provincijoje netoli Sirijos sienos, pranešė naujienų agentūra DHA. Sostinėje Ankaroje suimta 60 spėjamų IS šalininkų, informuoja agentūra dpa.

Valstybinės naujienų agentūros „Anadolu“ duomenimis, dauguma Ankaroje suimtų asmenų nėra Turkijos piliečiai. Policijos reidai, be kita ko, dar vyko Stambule, Izmire, Adanoje ir Konijoje.

Turkijos vadovybė kaltina IS daugybe teroro atakų šalyje. IS prisiėmė atsakomybę už išpuolį Stambulo naktiniame klube Naujųjų metų naktį, per kurį žuvo 39 žmonės.

Turkijos pajėgos nuo praėjusio rugpjūčio kaimyninėje Sirijoje kovoja su IS. „Anadolu“ pastaruoju metu pranešė, kad turkų karinė aviacija per praėjusias 24 valandas surengė oro smūgius Šiaurės Sirijos Ab Babo regione. „Neutralizuoti“, t. y. nukauti, sužeisti ar paimti į nelaisvę 33 IS kovotojai.