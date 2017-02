Lūžis: po masinių protestų Rumunijos vyriausybė žada atsitraukti

Po masinių gyventojų protestų Rumunijos vyriausybė žada atšaukti ginčytiną dekretą dėl antikorupcinių priemonių sušvelninimo. Kabinetas jau sekmadienį rinksis į posėdį, kad atšauktų skubos tvarka priimtą įsaką, šeštadienio vakarą žiniasklaidai Bukarešte sakė vyriausybės vadovas Sorinas Grindeanu, informuoja agentūra AFP.

Premjeras pabrėžė nenorįs „skaldyti“ šalies. „Mes išgirdome gatvės balsą“, – sakė jis. Dėl nepakankamos vyriausybės komunikacijos piliečiai esą nesuprato šio potvarkio turinio. Dėl to atsakomybė tenka teisingumo ministrui Florinui Iordache, sakė premjeras.



Socialdemokratų vyriausybė antradienį paskelbė dekretą, kuris gerokai apsunkina kovą su korupcija. Juo remiantis, už piktnaudžiavimą valdžia kalėjimas pareigūnui grės tik tuomet, jei padaryta žala bus didesnė nei 44 000 eurų.



Be to, vyriausybė planuoja amnestiją nusikaltėliams, nuteistiems trumpesne nei penkerių metų laisvės atėmimo bausme. Tai pasitarnautų ir daugeliui politikų.



Vyriausybė šį žingsnį, be kita ko, argumentuoja perpildytais kalėjimais. Dekretas turėjo įsigalioti vasario 10 dieną.



Tai sukėlė didžiulį gyventojų pasipiktinimą ir didžiausius masinius protestus nuo 1989 metų. Dekretas sulaukė ir tarptautinės kritikos.