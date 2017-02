D. Trumpas skelbia naujas sankcijas Iranui

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija penktadienį įvedė naujas sankcijas Iranui dėl įvykdyto balistinės raketos bandymo, praneša „The Associated Press“.

Naujos sankcijos paveiks 13 žmonių ir 12 kompanijų.

BREAKING: Trump administration imposes sanctions on 13 people and 12 companies in response to Iranian ballistic missile test. — The Associated Press (@AP) February 3, 2017

Kiek anksčiau Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo Iraną savo „Twitter“ paskyroje sakydamas, kad jis nebus toks atlaidus, kaip buvęs prezidentas Barackas Obama ir kad Iranas „žaidžia su ugnimi“.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017

Iran has been formally PUT ON NOTICE for firing a ballistic missile.Should have been thankful for the terrible deal the U.S. made with them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017

Kai kurie iš fizinių ar juridinių asmenų, kuriems buvo įvestos sankcijos, įsikūrę Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Libane ir Kinijoje.

Sankcijos įvestos, praėjus dienai nuo D. Trampo pareiškimo, esą JAV neatmeta galimybės prieš Iraną imtis bet kokių priemonių.

Tačiau Irano užsienio reikalų ministras Mohammadas Javadas Zarifas socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė, esą JAV grasinimai jo šalies nejaudina. Be to, jis pridūrė, kad savo karinių pajėgumų Iranas neketina naudoti prieš kitas šalis – išskyrus savigynai.

„Niekada neinicijuosime karo, tačiau, kalbant apie gynybą, galime pasikliauti tik savimi“, – sakė jis.