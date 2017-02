Vengrijos premjeras cementuoja ryšius su V. Putinu

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį atvyko į Budapeštą glaudinti ryšių su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu, kai Europos Sąjungoje nuomonės apie sankcijas Maskvai vis labiau skiriasi.

Susitikimas su dešiniųjų pažiūrų V. Orbanu, norinčiu, kad ES atšauktų baudžiamąsias priemones Rusijai, yra pirmasis V. Putino vizitas ES narėje po sukrečiančių JAV prezidento rinkimų, kuriuos lapkritį laimėjo Donaldas Trumpas.

Kremlius tikisi, kad D. Trumpo spėjamas palankumas V. Putinui paskatins ledinių Maskvos ir Vašingtono santykių atitirpimą.

Maskvos santykiai su Vakarais smuko iki žemiausio lygmens po šaltojo karo laikų dėl Rusijos kišimąsi į Ukrainą, kur smurtas vėl eskaluojamas pastarąją savaitę, nors tebegalioja gruodį paskelbtos paliaubos.

Euroskeptiškasis V. Orbanas, vienas iš nedaugelio viešai palaikantis D. Trumpą, džiaugiasi glaudžiais ryšiais su V. Putinu, bet dar nepasitraukė iš ES gretų, nors oficialiai nepritaria Rusijos ekonomiką jau trejus metus taršančioms sankcijoms.

Politologų nuomone, D. Trumpo iškilimas ir Europą užplūdusi populizmo banga dabar gali padrąsinti abu šiuos vadovus stipriau stoti prieš ES.

„Orbanas žengs žingsnį arčiau Putino, retoriškai, tai turėtų pakeisti tarptautinį kontekstą“, – sako Budapešto politologas Andrasas Deakas.

ES sankcijos buvo pratęstos gruodį iki 2017-ųjų liepos, nors kai kurios šalys abejoja dėl jų veiksmingumo.

Briuselio dėmesys vienybei Rusijos sankcijų klausimu gali pasitraukti į nuošalę, vis labiau baiminantis, kad D. Trumpo politika gali virsti pagrindine grėsme jau braškančiam blokui, be to nacionalistinės partijos vis labiau stiprėja artėjant rinkimams Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Vokietijoje.

Suardyti ES ir NATO

V. Putino lėktuvas nutūpė Budapešte netrukus po vidurdienio. Miestas iš esmės buvo uždarytas, policija užtvėrė kelias pagrindines gatves.

Kremlius nurodo, kad šis vizitas yra V. Orbano ir V. Putino „asmeniškų ryšių ir pasitikėjimo paliudijimas“.

Per pastaruosius šešerius metus jiedu yra susitikę ne kartą, be to V. Orbanas buvo pirmasis iš Europos vadovų po 2014 metais Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos 2015-ųjų pradžioje priėmęs Budapešte V. Putiną.

Valstybinė žiniasklaida nušviečia šį susitikimą – kaip Vengrijos vaidmens svarbos Rytų ir Vakarų santykių gerinime patvirtinimą. Tuo tarpu kairiųjų pažiūrų svetainė 444.hu pažymi, kad V. Putinas tikisi, jog V. Orbanas padės „suardyti (ES ir NATO) iš vidaus“.

Prieš šį vizitą V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas sakė, kad derybose pagrindinis dėmesys teks „ekonominių ryšių plėtrai“. Bus kalbama ir apie Rusijos planuojamą vienintelės Vengrijoje atominės elektrinės išplėtimą bei kitus energetikos klausimus, ypač dujų importo, dėl kurio Vengrija yra labai priklausoma nuo Rusijos.

Į dviejų reaktorių po 1200 megavatų statybą Pakso elektrinėje netoli Budapešto skeptiškai žiūri Europos Komisija, kuriai priklauso tvirtinti šį projektą.

Dabartinis vizitas vyksta staiga sustiprėjus susirėmimams Ukrainos rytuose, kur pastarosioms dienomis žuvo mažiausiai 20 žmonių.

Rusija ir Ukraina dėl to kaltina viena kitą; be to Kijevas dar pranešė, kad vienas ukrainiečių lėktuvas buvo apšaudytas virš Juodosios jūros – anot rusų, lėktuvas skrido „pavojingai arti“ per Krymo aneksiją Rusijos užimtos ukrainiečių naftos verslovės.

Ukrainos prezidentas Petro Porošenka ketvirtadienį perspėjo norįs surengti referendumą dėl šalies stojimo į NATO, tuo dar labiau suerzindamas Maskvą.

Nuo 2014 metų iki šiol šis konfliktas nusinešė beveik 10 tūkst. gyvybių; daugiau kaip pusė jų – civiliai.