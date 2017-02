A. Navalnas Strasbūre laimėjo bylą prieš Rusiją

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) nurodė, kad Rusijos opozicijos lyderiui Aleksejui Navalnui Rusija turi sumokėti 63 tūkst. eurų kompensaciją, praneša BBC.

EŽTT išaiškino, kad per politinius susibūrimus 2012-aisiais ne kartą buvo pažeista A. Navalno teisė į taikius protestus. Be to, nebuvo užtikrinta jo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.



A. Navalnas tokį teismo sprendimą pasveikino, sakydamas, kad tai buvo spyris „meluojančiai, korumpuotai ir veidmainiškai Rusijos teisingumo sistemai“.



Rusija šį sprendimą gali apskųsti per tris mėnesius.



Šiuo metu A. Navalnas yra pats pastebimiausias Vladimiro Putino kritikas. Jis gerai žinomas dėl antikorupcinių kampanijų rengimo, be to, neseniai ėmėsi aktyvesnės politinės veiklos ir paskelbė sieksiąs prezidento posto kitąmet vyksiančiuose rinkimuose.



Šiuo metu A. Navalnas pakartotinai teisiamas dėl lėšų pasisavinimo iš valstybinės medienos perdirbimo bendrovės „Kirovles“. 2013-aisiais jis buvo nuteistas lygtinai 5-eriems metams kalėjimo, tačiau vėliau Rusijos Aukščiausiasis Teismas šį nuosprendį panaikino. Bylą persvarstyti nuspręsta po to, kai EŽTT priėmė nutartį, kad pirminis nuosprendis buvo nepagrįstas.