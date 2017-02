Britanijos Bendruomenių Rūmai leido inicijuoti „Brexit“ derybas

Teisės aktas, suteikiantis Didžiosios Britanijos vyriausybės įgaliojimus inicijuoti derybas dėl šalies išstojimo iš Europos Sąjungos, trečiadienį įveikė pirmąją kliūtį, kai buvo priimtas per balsavimą Bendruomenių Rūmuose 498 balsais prieš 114.



Įstatymų leidėjai priėmė įstatymo pirmąją dalį, leisiančią vyriausybei pasinaudoti ES sutarties 50-uoju straipsniu ir oficialiai pradėti dvejus metus truksiančias derybas dėl vadinamojo „Brexit“, buvo priimtas 498 balsais prieš 114.

Tai buvo pirmasis su „Brexit“ susijęs balsavimas Bendruomenių Rūmuose. Antrasis ir galutinis balsavimas parlamento žemuosiuose rūmuose suplanuotas ateinančią savaitę.

Opozicinė Leiboristų partija nurodė savo deputatams neblokuoti šio teisės akto, bet dešimtys įstatymų leidėjų nepakluso.

Tiesa, priimtas teisės aktas dar gali įstrigti Lordų Rūmuose, kur Th. May Konservatorių partija neturi daugumos. Be to, nerenkami šių aukštųjų parlamento rūmų nariai gali mažiau baimintis potencialiai neigiamos visuomenės reakcijos.



Balsavimas trečiadienį vyko po dvi dienas trukusių debatų, per kuriuos daugelis valdančiųjų ir opozicijos įstatymų leidėjų sakė gerbsiantys rinkėjų valią, išsakytą per praeitų metų birželio 23 dieną įvykusį referendumą – kad Jungtinė Karalystė turi pasitraukti iš ES.

Šis balsavimas buvo vadinamas pirmuoju išbandymu, parodysiančiu, ar parlamente atsiras politinės valios mėginti sutrukdyti vyriausybės planus įvykdyti vadinamąjį „Brexit“.



Vyriausybė nori, kad šis teisės aktas būtų priimtas iki kovo pradžios – tuomet premjerė Th. May turėtų galimybę tesėti savo pačios duotą pažadą pradėti derybas dėl „Brexit“ iki kovo 31 dienos.