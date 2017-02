NATO ragina Rusiją padėti sustabdyti Rytų Ukrainoje atsinaujinusį smurtą

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas trečiadienį paragino Rusiją pasinaudoti savo įtaka ir įtikinti Rytų Ukrainos separatistus nutraukti tai, ką pavadino didžiausiu netvarių paliaubų pažeidimų išaugimu per ilgą laiką, praneša „Reuters“.

J. Stoltenbergas žurnalistams sakė, kad Rytų Ukrainoje per pastarąsias dienas paliaubos buvo pažeistos daugiau kaip 5,6 tūkst. kartų. Dėl to regione vyraujant minusinei temperatūrai be elektros liko kone 20 tūkst. gyventojų.

Jis ragino laikytis vadinamųjų Minsko susitarimų ir įgyvendinti pagrindinę jų nuostatą, kuria reikalaujama iš Rytų Ukrainos atitraukti sunkiąją ginkluotę.