Atsakomybę už išpuolį Jeruzalėje prisiėmė iki šiol nežinota palestiniečių grupuotė

Iki šiol nežinota palestiniečių grupuotė prisiėmė atsakomybę už išpuolį Jeruzalėje, per kurį sekmadienį sunkvežimiu buvo sutraiškyti keturi izraeliečiai. Palestinietis automobiliu rėžėsi į karių grupę: žuvo trys moterys ir vyras. 17 žmonių buvo sužeisti, informuoja agentūra „Reuters".

Ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu atsakomybę už išpuolį suvertė „Islamo valstybės“ (IS) džihadistams. Anot jo, visi požymiai rodo, kad ekstremistas yra IS rėmėjas.

Arabų socialinėje žiniasklaidoje tuo tarpu atsakomybę už ataką prisiėmė judėjimas, pasivadinęs „Baha Eleyan kankinių grupės“. Grupuotei esą priklauso palestiniečiai, „neturintys ryšių už Palestinos ribų“. Jie esą veikė jau anksčiau, jie ir toliau vykdys išpuolius. „Tai ne pirmoji operacija, kurią įvykdė mūsų grupės, – teigiama pareiškime. – Nuvilnys naujos akcijos, skirtos mūsų Jeruzalei apginti ir atkeršyti už mūsų kankinius ir kalinius“.

Grupuotė tokiu pavadinimu iki šiol nebuvo žinoma. Pareiškimo autentiškumas kol kas nepatvirtintas.

IS vykdė išpuolius virtinėje šalių ar bet jau prisiėmė atsakomybę dėl jų. Tačiau IS įkvėptos akcijos Izraelyje ir palestiniečių žemėse yra retos. Tik nedaugelis arabų izraeliečių ir palestiniečių iki šiol atvirai reiškė simpatijas IS.