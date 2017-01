„Brexit“: ar pavyks Th. May ištesėti pažadą?

Briuselis laukia Londono apsisprendimo pradėti pasitraukimo iš Europos Sąjungos (ES) procedūrą, tačiau britų premjerė Theresa May, žadėjusi tai padaryti iki 2016 metų pabaigos, o vėliau nukėlusi terminą į šių metų kovą, atrodo, turi problemų šalies viduje. Negana to, kad prasidėjo teismai dėl to, kas – vyriausybė ar parlamentas – turi teisę aktyvuoti 50-ąjį Lisabonos sutarties straipsnį, tai dar šią savaitę atsistatydino ir Didžiosios Britanijos ambasadorius ES Ivanas Rogersas, kuris buvo laikomas vienu geriausių derybininkų. Tiesa, jis neslėpė savo skeptiško požiūrio į Britanijos galimybes derybose su Briuseliu. Naujasis ambasadorius buvo paskirtas po paros. Juo tapo buvęs britų ambasadorius Rusijoje ir Ukrainoje Timas Barrow. Beje, jį, kaip ir pasitraukusį I. Rogersą, sunku pavadinti karštu „Brexito“ šalininku.

Reuters/Scanpix nuotr