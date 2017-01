Į karių minią Jeruzalėje įvažiavo sunkvežimis

Portalas aljazeera.com skelbia, kad visi žuvusieji – kariai. Sunkvežimio vairuotojas nušautas. Kol kas jo tapatybė nenustatyta.

Iš pradžių pranešta, kad įtariamąjį neutralizavo civilis, kuris su savimi turėjo ginklą, bet vėliau ši informacija paneigta.

Izraelio policija praneša, kad išpuolis yra suplanuotas. Tarp žuvusiųjų yra trys moterys ir vienas vyras. Teigiama, kad jų amžius – apie 20 m.

Arab #terrorist truck attack, #Jerusalem . 3 IDF dead, 1 IDF critical, 6 serious, 15 light. Soldiers from officers course from Gedud Erez. pic.twitter.com/VOqU2T7k2M

Kaip rašo bbc.com, ataka įvykdyta populiarioje promenadoje netoli Jeruzalės senamiesčio. Policijos teigimu, sunkvežimis į žmones rėžėsi jiems išlipant iš autobuso.

„Tai teroristinė ataka“ – policijos atstovė teigė Izraelio radijui.

UPDATE: #Palestinian terror attack: 15 Israelis injured after a truck plowed into them in #Jerusalem - Several seriously injured pic.twitter.com/y0NvBCdgI6