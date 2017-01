Sirijos mieste sprogo užminuotas benzinvežis, skelbiama apie 60 žuvusiųjų

Šiaurės Sirijos sukilėlių kontroliuojamame Azazo mieste šeštadienį sprogus užminuotam benzinvežiui žuvo mažiausiai 43 žmonės, pranešė padėtį šalyje stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR). Kaip skelbia BBC, kai kurie šaltiniai nurodo, kad žuvusiųjų gali būti per 60.

Kaip nurodė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi organizacija, tarp žuvusiųjų buvo šeši sukilėliai, o likusieji greičiausiai buvo civiliai. Be to, per sprogimą šiame šalia Turkijos sienos esančiame mieste buvo sužeista kelios dešimtys žmonių.

Naujausias sprogimas Azazo mieste nugriaudėjo priešais teismo rūmus esančiame turguje, pranešė SOHR.

SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas sakė, kad žuvusiuosius sunku atpažinti, nes kai kurie kūnai smarkiai apdegė per sprogimą ir gaisrą.

Įvykio vietoje užfiksuotame vaizdo įraše matomi didžiuliai dūmų debesys, kylantys nuo gatvę nuklojusių griuvėsių ir sulankstyto metalo nuolaužų. Joms išvalyti buvo pasitelkti buldozeriai.

Ugnis persimetė į kelias transporto priemones, o ugniagesiai bandė jas užgesinti iš didžiulės vandens cisternos.

Civilinės gynybos darbuotojai, sukilėliai ir civiliai rinko per sprogimą ant gatvės užgriuvusias šalia stovėjusio pastato nuolaužas.

Visoje Alepo provincijoje siautėja džihadistai, o anksčiau jie bandė prasiveržti ir į Azazo miestą.

Pastaroji ataka nėra pirmoji, sukrėtusi šį nedidelį miestą, tačiau ji nusinešė bene daugiausiai gyvybių.

Per lapkritį sukilėlių būstinėje nugriaudėjusį sprogimą, anot sukilėlių, žuvo 24 žmonės; tarp jų buvo civilių ir opozicijos kovotojų.

Dėl pastarosios atakos sukilėliai apkaltino „Islamo valstybės“ grupuotę.

Praėjusią savaitę visoje Sirijoje buvo paskelbtos trapios paliaubos.

Dėl ugnies nutraukimo buvo susitarta tarpininkaujant Damasko režimo sąjungininkei Rusijai bei sukilėlių rėmėjai Turkijai, tačiau į paliaubas neįtraukta „Islamo valstybės“ grupuotė arba buvęs „al Qaeda“ padalinys „Fateh al Sham Front“.

Nuo konflikto Sirijoje pradžios 2011 metų kovą jau žuvo daugiau kaip 310 tūkst. žmonių.