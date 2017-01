Per šaudymą Floridos oro uoste žuvo 5 žmonės

JAV pareigūnai praneša, kad per šaudynes Fort Loderdeilo oro uoste Floridoje žuvo penki žmonės. Mažiausiai 13 žmonių sužeisti. Įtariamas šaulys – sulaikytas. Incidentas įvyko 2-ojo terminalo bagažo atsiėmimo skyriuje.

Floridos senatorius Billas Nelsonas JAV žiniasklaidai sakė, kad šaudžiusio vyro pavardė Estebanas Santiago. Ši informacija dar oficialiai nepatvirtinta.

Fox News praneša, kad žuvo 5 žmonės.

Šią informaciją patvirtina ir CNN televizija.

Kol policijos pareigūnai apieškojo automobilių parkavimo garažą, esantį kitoje gatvės pusėje nuo 2-ojo terminalo, oro uosto keleiviai užfiksuoti paniškai bėgiojantys oro uosto teritorijoje.

Brauardo apygardos merė Barbara Sharief teigia, kad įtariamas šaulys šaudė vienas.

„Šiuo metu neturime įrodymų, kad jis veikė su kažkuo kitu. Jis sulaikytas ir vyksta tyrimas“, – sakė B. Sharief, pridūrusi, kad tyrėjai aiškinasi šio išpuolio motyvus.

Po incidento dalis oro uosto buvo evakuota.

JAV žiniasklaida skelbia apie didžiules minias žmonių, stovinčių prie oro uosto.

Gene Messina, kuris ką tik atskrido į oro uostą, pasakojo matęs, kaip iš oro uosto teritorijos evakuojami žmonės.

„Išlipau iš lėktuvo ir pamačiau bėgančius ir šaukiančius žmones. Buvau šoke, tačiau tada pamačiau bėgančius pareigūnus“, – CNN pasakojo liudininkas.

Kaip rodo vyriausybės ataskaita, 2016 metų lapkričio mėnesį per Fort Loderdeilo oro uostą keliavo daugiau nei 2,5 mln. keleivių.

Oro uoste yra keturi terminalai.